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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:16

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

3 августа 2024, 15:14
Фото: 1MI
В данный момент, в регионе под контролем находятся три критические ситуации в различных муниципальных образованиях, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По состоянию на 19:00 часов 3 августа 2024 года, в Стерлитамакском районе и городе Уфе зафиксированы случаи подтопления автодорог, а в Бурзянском районе произошло сход горной массы на проезжую часть. Однако подтопленных домов и придомовых территорий не зарегистрировано.

На реках региона наблюдается интересная динамика. Например, на реке Белая в городе Бирск уровень воды за сутки увеличился на 33 см и сейчас составляет 341 см при критическом уровне выхода реки на пойму — 820 см. В Уфе ситуация немного менее угрожающая: уровень воды поднялся на 17 см до отметки 323 см при выходе реки на пойму — 600 см. Эти данные свидетельствуют о том, что вода продолжает подниматься, но пока остается в рамках допустимых норм.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В то же время поступает информация о снижении уровня воды на других водоемах республики. Так, на реке Ай в селе Большеустьикинское уровень упал сразу на 80 см; река Ашкадар в Стерлитамаке снизилась на 41 см; а также отмечается снижение уровня воды в нескольких населенных пунктах вдоль реки Белая.

Кроме того, продолжается мониторинг состояния водохранилищ республики. На Павловском водохранилище фиксируется уменьшение объемов притока и сброса воды, что также отражается на уровнях рек. Например, в деревне Яман-Порт уровень снизился на 16 см; в селе Старые Карашиды — на 8 см; а также отмечаются аналогичные снижения уровней по другим населенным пунктам.

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