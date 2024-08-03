Потоп в Башкирии — последние новости

На реках региона наблюдается интересная динамика. Например, на реке Белая в городе Бирск уровень воды за сутки увеличился на 33 см и сейчас составляет 341 см при критическом уровне выхода реки на пойму — 820 см. В Уфе ситуация немного менее угрожающая: уровень воды поднялся на 17 см до отметки 323 см при выходе реки на пойму — 600 см. Эти данные свидетельствуют о том, что вода продолжает подниматься, но пока остается в рамках допустимых норм.