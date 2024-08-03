Потоп в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
По состоянию на 19:00 часов 3 августа 2024 года, в Стерлитамакском районе и городе Уфе зафиксированы случаи подтопления автодорог, а в Бурзянском районе произошло сход горной массы на проезжую часть. Однако подтопленных домов и придомовых территорий не зарегистрировано.
На реках региона наблюдается интересная динамика. Например, на реке Белая в городе Бирск уровень воды за сутки увеличился на 33 см и сейчас составляет 341 см при критическом уровне выхода реки на пойму — 820 см. В Уфе ситуация немного менее угрожающая: уровень воды поднялся на 17 см до отметки 323 см при выходе реки на пойму — 600 см. Эти данные свидетельствуют о том, что вода продолжает подниматься, но пока остается в рамках допустимых норм.
В то же время поступает информация о снижении уровня воды на других водоемах республики. Так, на реке Ай в селе Большеустьикинское уровень упал сразу на 80 см; река Ашкадар в Стерлитамаке снизилась на 41 см; а также отмечается снижение уровня воды в нескольких населенных пунктах вдоль реки Белая.
Кроме того, продолжается мониторинг состояния водохранилищ республики. На Павловском водохранилище фиксируется уменьшение объемов притока и сброса воды, что также отражается на уровнях рек. Например, в деревне Яман-Порт уровень снизился на 16 см; в селе Старые Карашиды — на 8 см; а также отмечаются аналогичные снижения уровней по другим населенным пунктам.