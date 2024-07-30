В Салавате паводок затопил Набережную

«Ну, тонем и тонем! Что такого-то?» — так можно озаглавить вечернее видео потопа в Салавате в Башкирии во вторник, 30 июля. В городе начало затапливать Набережную. При этом люди спокойно гуляют по побережью, будто ожидая, когда речная вода начнет щекотать пятки. Спокоен и автор ролика. Он без лишних эмоций и комментариев, вполне в нордическом стиле, фиксирует прибывающую воду в Салавате. Хотя речная гладь вот-вот достигнет теневых навесов в песчаной зоне Набережной. Спокойствию жителей Салавата можно только позавидовать.