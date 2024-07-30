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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

В Салавате паводок затопил Набережную

В Салавате паводок затопил Набережную

30 июля 2024, 18:30
Фото: соцсети
Прибывающая вода мало интересует отдыхающих в городской зоне притяжения, показывают кадры с местных событий.

«Ну, тонем и тонем! Что такого-то?» — так можно озаглавить вечернее видео потопа в Салавате в Башкирии во вторник, 30 июля. В городе начало затапливать Набережную. При этом люди спокойно гуляют по побережью, будто ожидая, когда речная вода начнет щекотать пятки. Спокоен и автор ролика. Он без лишних эмоций и комментариев, вполне в нордическом стиле, фиксирует прибывающую воду в Салавате. Хотя речная гладь вот-вот достигнет теневых навесов в песчаной зоне Набережной. Спокойствию жителей Салавата можно только позавидовать.

Видео: 1MI

Обратная по настроению картина — в другой части в Башкирии. В городе Туймазы небо вечером во вторник, 30 июля, закрыла темная воронка «смерча». Местные жители начали делиться в соцсетях предположениями о том, что до Башкирии дошел татарский апокалипсис, который бушевал во вторник в Казани и разнес аэропорт в Нижнекамске.

В Башкирии «смерч» напугал жителей
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