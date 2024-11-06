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Насилие

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Ноябрь
Дорожники скрутили грабителя в Уфе
6 ноября, 07:20
Уфимца избили из-за грязного автомобиля
6 ноября, 06:53
Октябрь
Уфимец покупал нюдсы у малолетней падчерицы
31 октября, 14:08
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Видео. В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки
25 октября, 07:17
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Видео. Девочку избили в школьной столовой
15 октября, 07:53
Долг в ₽2,5 млн потребовали у прораба в Уфе
8 октября, 12:27
Уфимский убийца получил год колонии
4 октября, 12:19
Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу
3 октября, 09:46
Женщины подрались на работе в Башкирии
1 октября, 10:51
Сентябрь
Видео. Водитель-Халк порезвился в Стерлитамаке
30 сентября, 07:18
Избившего врача пациента арестовали в Башкирии
27 сентября, 12:52
Любовник силой хотел утащить девушку в Белебей
26 сентября, 11:56
Видео. Кормила, развлекала, любила: чем кончился роман уфимки и фитнес-тренера
26 сентября, 08:28
Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет
24 сентября, 09:27
Видео. Таксист обложил данью студентов
20 сентября, 15:37
Драка в Уфе кончилась уголовным делом
20 сентября, 09:10
Видео. Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
13 сентября, 14:00
Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке
12 сентября, 15:59

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