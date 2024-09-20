Таксист обложил данью студентов

Posted 20 сентября, 15:37
Published 20 сентября, 15:37
Modified 20 сентября, 19:23
Updated 20 сентября, 19:23
Трое уфимцев в возрасте от 21 до 22 лет были обвинены в вымогательстве денежных средств у несовершеннолетних. По версии следствия, троица сговорилась, чтобы обобрать подростков.
Все началось с обычного телефонного звонка. Трое школьников, 16-17 лет, решили попросить знакомого таксиста, доехать до Кармаскалинского района. Однако вместе со знакомым водителем на встречу им вышли еще два парня с битой в руках. Они потребовали 100 000 рублей, угрожая вывезти подростков в лес и избить их, если те не выполнят их требования.
В панике ребята отдали вымогателям 30 000 рублей — это были последние деньги, вырученные от продажи мобильного телефона в ломбард. Но на этом история не закончилась. Водитель такси продолжил свою «деятельность», вымогая еще 13,5 тысяч рублей у тех же подростков. Он обосновывает свои действия тем, что ему надоели назойливые звонки студентов.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ОБОП УУР МВД Республики, преступные действия были быстро выявлены. Вскоре следственные действия привели к обыскам по местам жительства обвиняемых, и ущерб был полностью возмещен. Сейчас дело продолжает расследоваться.