Таксист обложил данью студентов

Все началось с обычного телефонного звонка. Трое школьников, 16-17 лет, решили попросить знакомого таксиста, доехать до Кармаскалинского района. Однако вместе со знакомым водителем на встречу им вышли еще два парня с битой в руках. Они потребовали 100 000 рублей, угрожая вывезти подростков в лес и избить их, если те не выполнят их требования.