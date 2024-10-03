Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу

Следствие установило, что преступная группа совершила ряд тяжких преступлений. Один из инцидентов стал особенно резонирующим: группа избила мужчину и потребовала у него 2,5 миллиона рублей, угрожая ножом. В ходе этого нападения они также похитили его автомобиль. Но это не единственный случай — злоумышленники забрали еще один автомобиль, а также деньги, телефон и драгоценности у других клиентов клуба.