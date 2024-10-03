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Posted 3 октября, 09:46

Published 3 октября, 09:46

Modified 3 октября, 10:24

Updated 3 октября, 10:24

Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу

Охранники ночного клуба держали в страхе Уфу

3 октября 2024, 09:46
Фото: 1MI
Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчин, которые занимались грабежами и вымогательствами, сообщает в четверг, 3 октября, МВД по Башкортостан.

Как стало известно, в апреле 2023 года сотрудники полиции задержали участников организованной преступной группы, действующей в одном из ночных клубов региона. По данным следствия, 29-летний лидер и его подельники, работая охранниками, использовали свои полномочия для манипуляции с клиентами заведения. Их жертвами становились беззащитные посетители, на которых они нападали с угрозами и насилием.

Следствие установило, что преступная группа совершила ряд тяжких преступлений. Один из инцидентов стал особенно резонирующим: группа избила мужчину и потребовала у него 2,5 миллиона рублей, угрожая ножом. В ходе этого нападения они также похитили его автомобиль. Но это не единственный случай — злоумышленники забрали еще один автомобиль, а также деньги, телефон и драгоценности у других клиентов клуба.

После тщательной работы правоохранительных органов были задержаны шесть подозреваемых. Четверым из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в прокуратуру.

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