Девочку избили в школьной столовой

Posted 15 октября, 07:53
Published 15 октября, 07:53
Modified 15 октября, 11:13
Updated 15 октября, 11:13
Внимание общественности привлек инцидент, произошедший 15 октября в 32-й школе Стерлитамака. По версии прокуратуры, на перемене между уроками разгорелся конфликт между ученицей и буфетчицей, который закончился дракой. Видеозапись событий быстро разошлась по социальным сетям, вызывая бурные обсуждения и споры среди пользователей.
Согласно информации, полученной от свидетелей происшествия, началось все с того, что девочка не смогла расплатиться за булочку. Несмотря на то, что деньги были списаны с ее карты, кассир отказалась отдать ей выпечку. После этого учащаяся потребовала вернуть средства и в грубой форме обратилась к работнику столовой. В ответ на это буфетчица решила проучить девочку в жесткой форме.
После инцидента по словам учеников, буфетчица была госпитализирована с сердечным приступом. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия и обещала оценить действия сотрудников аутсорсинговой компании, отвечающей за школьное питание. Также будет рассматриваться соблюдение законодательства по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Обсуждение инцидента активно продолжается в соцсетях. Мнения разделились: одни считают девочку виноватой в том, что сама спровоцировала конфликт ударом по лицу взрослого человека; другие же подчеркивают недопустимость физического насилия со стороны взрослого к ребенку — даже если последний сам начал драку.