mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 07:53

Published 15 октября, 07:53

Modified 15 октября, 11:13

Updated 15 октября, 11:13

В Башкирии произошла потасовка в школьной столовой

Девочку избили в школьной столовой

15 октября 2024, 07:53
Фото: 1MI

В Башкирии произошла потасовка в школьной столовой

В Стерлитамаке в школе №32 буфетчица подралась со школьницей из-за не прошедшей оплаты за булочку, сообщают во вторник, 15 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Внимание общественности привлек инцидент, произошедший 15 октября в 32-й школе Стерлитамака. По версии прокуратуры, на перемене между уроками разгорелся конфликт между ученицей и буфетчицей, который закончился дракой. Видеозапись событий быстро разошлась по социальным сетям, вызывая бурные обсуждения и споры среди пользователей.

Согласно информации, полученной от свидетелей происшествия, началось все с того, что девочка не смогла расплатиться за булочку. Несмотря на то, что деньги были списаны с ее карты, кассир отказалась отдать ей выпечку. После этого учащаяся потребовала вернуть средства и в грубой форме обратилась к работнику столовой. В ответ на это буфетчица решила проучить девочку в жесткой форме.

После инцидента по словам учеников, буфетчица была госпитализирована с сердечным приступом. Прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия и обещала оценить действия сотрудников аутсорсинговой компании, отвечающей за школьное питание. Также будет рассматриваться соблюдение законодательства по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Обсуждение инцидента активно продолжается в соцсетях. Мнения разделились: одни считают девочку виноватой в том, что сама спровоцировала конфликт ударом по лицу взрослого человека; другие же подчеркивают недопустимость физического насилия со стороны взрослого к ребенку — даже если последний сам начал драку.

Полиция устроила стрельбу в Башкирии
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке, в одном из ТЦ, мужчина с ножом напал на полицию.

Читайте также:
В Уфе снесли 41 самостройНеадекватный мужчина напал на полицейского в Стерлитамаке — подробности инцидентаСпешка стоила жизни мужчине из Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Соцсети#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школа#Драка#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Нападение#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Правонарушения#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Насилие#Инциденты#Агрессия#Буфет#Буфетчица#Булочка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика