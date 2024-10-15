Девочку избили в школьной столовой

Согласно информации, полученной от свидетелей происшествия, началось все с того, что девочка не смогла расплатиться за булочку. Несмотря на то, что деньги были списаны с ее карты, кассир отказалась отдать ей выпечку. После этого учащаяся потребовала вернуть средства и в грубой форме обратилась к работнику столовой. В ответ на это буфетчица решила проучить девочку в жесткой форме.