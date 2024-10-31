Уфимец покупал нюдсы у малолетней падчерицы

Далее извращенец ещё не раз покупал снимки у девочки — за второй раз он заплатил ₽5 тысяч, позже — суммы в 1000-2000₽. Закончились «деловые отношения» у неё в октябре 2024 года, когда обо всём узнала двоюродная сестра, — судя по всему, по материнской линии — которая также за деньги снимала своё обнажённое тело для родственника. Та рассказала всё своей матери, а она, в свою очередь, донесла в полицию.