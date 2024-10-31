Уфимец покупал нюдсы у малолетней падчерицы

Posted 31 октября, 14:08
Published 31 октября, 14:08
Modified 31 октября, 14:10
Updated 31 октября, 14:10
Следствие считает, что извращенец платил дочке своей жены деньги за интимные снимки. Аналогичные действия мужчина совершал также со своей племянницей.
Первую «сделку» мужчина заключил с падчерицей ещё в феврале 2023 года. Тогда девочка — на постоянной основе она живёт с отцом — пришла погостить к маме. Оставшись наедине с мужем родительницы, она получила от него ₽7 тысяч за откровенные кадры.
Далее извращенец ещё не раз покупал снимки у девочки — за второй раз он заплатил ₽5 тысяч, позже — суммы в 1000-2000₽. Закончились «деловые отношения» у неё в октябре 2024 года, когда обо всём узнала двоюродная сестра, — судя по всему, по материнской линии — которая также за деньги снимала своё обнажённое тело для родственника. Та рассказала всё своей матери, а она, в свою очередь, донесла в полицию.
Ранее, как сообщал Mkset, отбывать свой срок закончил Владимир Санкин — уфимец, до смерти избивший педофила, пристававшего к детям.