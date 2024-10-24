Следователи узнали о зверстве в уфимской школе

Ранее Mash публиковал рассказ бывшей сотрудницы организации — женщина поделилась, что сперва она начала замечать на детях синяки. Позже воспитанники рассказали о побоях со стороны одной из воспитательниц. Саму рассказчицу якобы уволили после того, как она доложила обо всём директору.