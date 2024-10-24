Следователи узнали о зверстве в уфимской школе

Posted 24 октября, 14:30
Published 24 октября, 14:30
Modified 24 октября, 18:49
Updated 24 октября, 18:49
Сотрудники ведомства проверяют информацию о применении «противоправных действий» персоналом учреждения, а также об игнорировании этих фактов руководством школы. Первые результаты мероприятий дали следователям основания для возбуждения уголовного дела о халатности. Правоохранители разговаривают с учениками, работниками школы и их начальством.
Ранее Mash публиковал рассказ бывшей сотрудницы организации — женщина поделилась, что сперва она начала замечать на детях синяки. Позже воспитанники рассказали о побоях со стороны одной из воспитательниц. Саму рассказчицу якобы уволили после того, как она доложила обо всём директору.
Ранее следователи, как сообщал Mkset, начали проверку из-за аудиозаписи с криком учительницы одной из школ на своих учеников. Со слов матери одного из ребят, из-за строгого педагога её сын даже перестал посещать уроки.