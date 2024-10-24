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Posted 24 октября, 14:30

Published 24 октября, 14:30

Modified 24 октября, 18:49

Updated 24 октября, 18:49

Следователи узнали о зверстве в уфимской школе

Следователи узнали о зверстве в уфимской школе

24 октября 2024, 14:30
Фото: 1MI
Скандал с рукоприкладством в отношении детей со стороны педагогов одной из коррекционных школ Уфы довёл до уголовного дела, следует из сообщения башкортостанского управления Следкома от четверга, 24 октября.

Сотрудники ведомства проверяют информацию о применении «противоправных действий» персоналом учреждения, а также об игнорировании этих фактов руководством школы. Первые результаты мероприятий дали следователям основания для возбуждения уголовного дела о халатности. Правоохранители разговаривают с учениками, работниками школы и их начальством.

Ранее Mash публиковал рассказ бывшей сотрудницы организации — женщина поделилась, что сперва она начала замечать на детях синяки. Позже воспитанники рассказали о побоях со стороны одной из воспитательниц. Саму рассказчицу якобы уволили после того, как она доложила обо всём директору.

«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи
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Ранее следователи, как сообщал Mkset, начали проверку из-за аудиозаписи с криком учительницы одной из школ на своих учеников. Со слов матери одного из ребят, из-за строгого педагога её сын даже перестал посещать уроки.

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