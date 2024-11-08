Пьяная уфимка напала на полицию в больнице

Posted 8 ноября, 05:00
Published 8 ноября, 05:00
Modified 8 ноября, 10:20
Updated 8 ноября, 10:20
Вечером одного из сентябрьских дней 2024 года в травмпункт Уфы прибыли сотрудники полиции по вызову медиков. Причиной вызова стали два нетрезвых мужчины, которые устроили дебош. Однако ситуация приняла неожиданный поворот, когда из палаты вышла их 35-летняя спутница. Женщина решила вступиться за них и… ударила одного из полицейских по голове. Как оказалось, нападавшая так же была в пьяном состоянии.
— В результате прокуроры Орджоникидзевского района Уфы утвердили обвинительное заключение против нее по статье о применении насилия к представителю власти. Женщина признала свою вину. Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства, — отмечает прокуратура Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, сон в подъезде в Уфе, обернулся для мужчины судебными разбирательствами.