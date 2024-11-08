Пьяная уфимка напала на полицию в больнице

Вечером одного из сентябрьских дней 2024 года в травмпункт Уфы прибыли сотрудники полиции по вызову медиков. Причиной вызова стали два нетрезвых мужчины, которые устроили дебош. Однако ситуация приняла неожиданный поворот, когда из палаты вышла их 35-летняя спутница. Женщина решила вступиться за них и… ударила одного из полицейских по голове. Как оказалось, нападавшая так же была в пьяном состоянии.