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Posted 26 сентября, 11:56

Published 26 сентября, 11:56

Modified 26 сентября, 12:26

Updated 26 сентября, 12:26

Любовник силой хотел утащить девушку в Белебей

Любовник силой хотел утащить девушку в Белебей

26 сентября 2024, 11:56
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Бижбулякском районе 28-летний ранее судимый парень избил бросившую его возлюбленную, сообщает пресс-служба межрайонного суда в четверг, 26 сентября.

Обвиняемый оказался на скамье подсудимых за свои агрессивные действия по отношению к бывшей сожительнице. В ходе разбирательства выяснилось, что между ними произошла бурная ссора, после чего парень решил приехать к девушке «помириться» и предложить уехать в Белебей.

По версии следствия, инцидент произошел 2 октября 2023 года около 08:30, на входе в квартиру девушки. После того как девушка отвергла попытки помириться и сбежать вместе, парень не смог совладать со своими эмоциями. Его желания вернуть отношения обернулись жестокими действиями: он схватил её за руку и вывернул её назад, а затем продолжил применять физическую силу, заставляя девушку упасть на землю.

Согласно материалам дела, парень не остановился на этом — он забрал мобильный телефон девушки, требуя взамен согласие на возобновление отношений. К счастью для девушки, она смогла вызвать полицию после возвращения в квартиру.

На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд учёл это обстоятельство при вынесении решения: ему назначили обязательные работы сроком на 150 часов. Приговор суда вступил в законную силу.

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