Любовник силой хотел утащить девушку в Белебей

По версии следствия, инцидент произошел 2 октября 2023 года около 08:30, на входе в квартиру девушки. После того как девушка отвергла попытки помириться и сбежать вместе, парень не смог совладать со своими эмоциями. Его желания вернуть отношения обернулись жестокими действиями: он схватил её за руку и вывернул её назад, а затем продолжил применять физическую силу, заставляя девушку упасть на землю.