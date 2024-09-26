Любовник силой хотел утащить девушку в Белебей

Posted 26 сентября, 11:56
Published 26 сентября, 11:56
Modified 26 сентября, 12:26
Updated 26 сентября, 12:26
Обвиняемый оказался на скамье подсудимых за свои агрессивные действия по отношению к бывшей сожительнице. В ходе разбирательства выяснилось, что между ними произошла бурная ссора, после чего парень решил приехать к девушке «помириться» и предложить уехать в Белебей.
По версии следствия, инцидент произошел 2 октября 2023 года около 08:30, на входе в квартиру девушки. После того как девушка отвергла попытки помириться и сбежать вместе, парень не смог совладать со своими эмоциями. Его желания вернуть отношения обернулись жестокими действиями: он схватил её за руку и вывернул её назад, а затем продолжил применять физическую силу, заставляя девушку упасть на землю.
Согласно материалам дела, парень не остановился на этом — он забрал мобильный телефон девушки, требуя взамен согласие на возобновление отношений. К счастью для девушки, она смогла вызвать полицию после возвращения в квартиру.
На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд учёл это обстоятельство при вынесении решения: ему назначили обязательные работы сроком на 150 часов. Приговор суда вступил в законную силу.
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