Кормила, развлекала, любила: чем кончился роман уфимки и фитнес-тренера

Posted 26 сентября, 08:28
Published 26 сентября, 08:28
Modified 26 сентября, 08:43
Updated 26 сентября, 08:43
Унизительное объявление с траурными лентами, яичная скорлупа, краска и оскорбления, нацарапанные гвоздем на машине — именно так экс-возлюбленный выразил свою привязанность, переросшую в мстительность.
Лиана, владелица поврежденного автомобиля, рассказала о произошедшем: «Я сразу в этот же день вызвала независимого эксперта, и он оценил ущерб в 330 000 рублей, так как машине менее пяти лет».
История начинается в тренажерном зале, где Лиана познакомилась с Евгением — молодым человеком, работавшим тренером. Их роман развивался стремительно, но финансовая нагрузка легла на плечи девушки: «Суммарно я потратила на него около 400-450 тысяч рублей. Это рестораны, отдых…».
Однако вскоре Лиана узнала о том, что у Евгения есть беременная жена. Это открытие стало для нее шоком, оно вынудило ее разорвать отношения.
После разрыва Евгений не хотел расставаться с комфортом и жизнью на широкую ногу за счет влюбленной холостячки, которые обеспечивала Лиана. Но девушка была непреклонна. И тогда началась настоящая месть.
— Я увидела на камерах видеонаблюдения, как из подъезда выходят два человека — это был Евгений и его жена, — комментирует девушка. Позже именно они повредили ее автомобиль.
Лиана обратилась в полицию и предоставила все необходимые доказательства, однако, как она отмечает, Евгения даже не вызвали на допрос.
— Машину повредили больше двух месяцев назад, а я до сих пор не могу ее восстановить, — говорит она с отчаянием.
В МВД подтвердили, что по данному делу проводится проверка и назначена экспертиза.
Проблема усугубляется тем, что у Лианы есть тринадцатилетняя дочь Полина. Женщина вспоминает, как Евгений угрожал ей: «Он сказал, что выследит мою дочь». Теперь Лиана покидает квартиру только с газовым баллончиком в руках.
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