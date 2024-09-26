Кормила, развлекала, любила: чем кончился роман уфимки и фитнес-тренера

История начинается в тренажерном зале, где Лиана познакомилась с Евгением — молодым человеком, работавшим тренером. Их роман развивался стремительно, но финансовая нагрузка легла на плечи девушки: «Суммарно я потратила на него около 400-450 тысяч рублей. Это рестораны, отдых…».