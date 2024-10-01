Женщины подрались на работе в Башкирии

Заместитель начальника, находясь в своем кабинете, выполняла свои обязанности: ставила на учет осужденного и разъясняла ему порядок отбывания наказания. Однако ожидающая женщина не могла сдержать эмоций и вместо того, чтобы обсудить ситуацию, выбрала путь агрессии. В результате она нанесла несколько ударов по голове представительнице власти.