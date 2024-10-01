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Posted 1 октября, 10:51

Published 1 октября, 10:51

Modified 1 октября, 10:58

Updated 1 октября, 10:58

Женщины подрались на работе в Башкирии

Женщины подрались на работе в Башкирии

1 октября 2024, 10:51
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Инцидент привел к уголовному делу о насилии в отношении представителя власти, сообщает во вторник, 1 октября, Чишминский районный суд.

Как стало известно, районный суд вынес приговор жительнице Чишмов в Башкирии, которая, недовольная работой уголовно-исполнительной инспекции, решила выяснить отношения с заместителем начальника. Конфликт разразился 3 июля, когда женщина пришла в инспекцию вместе с осужденным. Долгое ожидание в коридоре привело ее к крайним мерам.

Заместитель начальника, находясь в своем кабинете, выполняла свои обязанности: ставила на учет осужденного и разъясняла ему порядок отбывания наказания. Однако ожидающая женщина не могла сдержать эмоций и вместо того, чтобы обсудить ситуацию, выбрала путь агрессии. В результате она нанесла несколько ударов по голове представительнице власти.

Хотя насилие не угрожало жизни и здоровью, действия подсудимой были квалифицированы как преступление по статье 318 УК РФ. В судебном заседании женщина признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Суд учел это обстоятельство и назначил ей штраф в размере 30 000 рублей.

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