Побоями в детсаду Уфе займутся следователи

По данным Mkset, речь идёт о побоях в детсаду в районе «Авроры» в Уфе. Мать одного из малышей заметила, няня толкнула другого мальчика и грубо сказала ему уйти плакать в другое место. Затем она выразила уфимке мнение, что её ребенку еще рано посещать детский сад, добавив: «Вам не жалко своего сына, мне тоже его не жалко».