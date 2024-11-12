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Posted 12 ноября, 08:05

Published 12 ноября, 08:05

Modified 12 ноября, 08:08

Updated 12 ноября, 08:08

СК Башкирии разберется с травмами ребенка

Побоями в детсаду Уфе займутся следователи

12 ноября 2024, 08:05
Фото: 1MI.

СК Башкирии разберется с травмами ребенка

В Уфе проводится проверка информации, размещенной в социальных сетях, касающейся случаев жестокого обращения с ребенком в детском саду, сообщает во вторник, 12 ноября, пресс-служба Следкома России по Башкортостану.

Из соцсетей сотрудникам СК РФ по Башкирии стало известно, что жительница Уфы заметила у своего маленького ребенка телесные повреждения после того, как тот вернулся из детского садика. Это стало причиной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Разбираться в ситуации предстоит сотрудникам отдела по Кировскому району Уфы.

По данным Mkset, речь идёт о побоях в детсаду в районе «Авроры» в Уфе. Мать одного из малышей заметила, няня толкнула другого мальчика и грубо сказала ему уйти плакать в другое место. Затем она выразила уфимке мнение, что её ребенку еще рано посещать детский сад, добавив: «Вам не жалко своего сына, мне тоже его не жалко».

Позже мать заметила у сына синяки и ссадины на голове. Врачи подтвердили наличие удара. Жительница Уфы уверена, что это сделали воспитатели. Заведующая такие обвинения отрицает. Она считает, что мальчика избили или травмировали дома родители.

— Следователи проведут комплекс необходимых мероприятий для установления всех деталей произошедшего инцидента. По результатам проведенной проверки будет дана соответствующая правовая оценка ситуации, и принято решение о дальнейших процессуальных действиях, — отмечают в пресс-службе башкортостанского Следкома.

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Напомним, ранее Mkset представлял первый срез рейтинга детских садов Уфы. Родители малышей также жаловались на насилие со стороны педагогического состава учреждений дошкольного образования.

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