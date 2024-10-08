Долг в ₽2,5 млн потребовали у прораба в Уфе

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против шайки из шестерых уфимцев. Им вменяется целая череда тяжких преступлений: подстрекательство к вымогательству, похищение документов, само вымогательство, разбой и грабеж. Всего в шайку современных бандитов входили восемь человек, но дело в отношении двоих выделено в отдельное уголовное производство. Причину такого решения в ведомстве не уточняют. Не исключено, что они сдали своих коллег оперативникам.