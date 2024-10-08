Долг в ₽2,5 млн потребовали у прораба в Уфе

Posted 8 октября, 12:27
Published 8 октября, 12:27
Modified 8 октября, 12:30
Updated 8 октября, 12:30
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против шайки из шестерых уфимцев. Им вменяется целая череда тяжких преступлений: подстрекательство к вымогательству, похищение документов, само вымогательство, разбой и грабеж. Всего в шайку современных бандитов входили восемь человек, но дело в отношении двоих выделено в отдельное уголовное производство. Причину такого решения в ведомстве не уточняют. Не исключено, что они сдали своих коллег оперативникам.
Как считает следствие, еще в 2022 году один из обвиняемых сколотил криминальную шайку. Участниками преступной ячейки стали пятеро его товарищей. В феврале 2023 года к главарю шайки обратился мужчина. Тот рассказал, что можно потребовать от одного уфимского прораба ₽2,5 млн: тот якобы не сделал ремонт. Шайка взялась за «заказ».
Криминальные субъекты нашли прораба. Они угрожали мужчиной расправой, аргументируя свою настойчивость кастетами, ножом и деревянными палками. Прораб не сдавался. Его избили. Потом шайка угнала автомобиль строителя. «Ладу Гранту» преступники забрали вместе с документами. Позже отобрали у прораба и второй автомобиль — «Ладу Самару». Криминальные субъекты вынудили строителя якобы продать ее им. Преступлениями в отношении прораба уголовное дело шайки не ограничивается. Уфимцев считают причастными к краже смартфона и ювелирки.
Уфимские «решалы» не признали свою вину. Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения.