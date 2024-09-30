Водитель-Халк порезвился в Стерлитамаке

На кадрах можно увидеть, как водитель даже свалился с крыши, но это не остановило его — он продолжал свое безумие с неугасимым энтузиазмом. После того как он удовлетворил свою агрессию, мужчина вернулся к своему автомобилю и уехал, как будто ничего и не произошло.