Водитель-Халк порезвился в Стерлитамаке

Posted 30 сентября, 07:18
Published 30 сентября, 07:18
Modified 30 сентября, 08:02
Updated 30 сентября, 08:02
Мужчина, явно не находивший себе места, решил, что лучший способ справиться с раздражением — это протаранить несколько припаркованных автомобилей. Его действия выглядели так, словно он специально выбирал жертвы для своего эксперимента.
На видео мужчина с явным удовольствием врезается в машины. Но это было только началом: выбрав одну из машин, он начал устраивать настоящий краш-тест. Он сначала разбил стекло, а затем с размаха запрыгнул на крышу автомобиля.
На кадрах можно увидеть, как водитель даже свалился с крыши, но это не остановило его — он продолжал свое безумие с неугасимым энтузиазмом. После того как он удовлетворил свою агрессию, мужчина вернулся к своему автомобилю и уехал, как будто ничего и не произошло.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]