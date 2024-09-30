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Posted 30 сентября, 07:18

Published 30 сентября, 07:18

Modified 30 сентября, 08:02

Updated 30 сентября, 08:02

Мужчина разгромил парковку в Башкирии

Водитель-Халк порезвился в Стерлитамаке

30 сентября 2024, 07:18
Фото: 1MI

Мужчина разгромил парковку в Башкирии

Сюжет
Башкирия
Явно потерявший контроль над собой мужчина протаранил несколько автомобилей, сообщают в понедельник, 30 сентября, в соцсетях.

Мужчина, явно не находивший себе места, решил, что лучший способ справиться с раздражением — это протаранить несколько припаркованных автомобилей. Его действия выглядели так, словно он специально выбирал жертвы для своего эксперимента.

На видео мужчина с явным удовольствием врезается в машины. Но это было только началом: выбрав одну из машин, он начал устраивать настоящий краш-тест. Он сначала разбил стекло, а затем с размаха запрыгнул на крышу автомобиля.

На кадрах можно увидеть, как водитель даже свалился с крыши, но это не остановило его — он продолжал свое безумие с неугасимым энтузиазмом. После того как он удовлетворил свою агрессию, мужчина вернулся к своему автомобилю и уехал, как будто ничего и не произошло.

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