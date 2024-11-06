Дорожники скрутили грабителя в Уфе

Как установил суд, мужчина заметил женщину, которая заходила в подъезд многоквартирного дома. Он последовал за ней и попытался вырвать сумку из рук потерпевшей. В результате она упала, а мужчина поспешил ретироваться вместе с похищенным. Однако, дорожные рабочие, которые услышали крики о помощи, догнали грабителя, вернув похищенное обратно владелице. После задержания злоумышленника работники сообщили о происшествии в правоохранительные органы.