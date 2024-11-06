Дорожники скрутили грабителя в Уфе

Posted 6 ноября, 07:20
Published 6 ноября, 07:20
Modified 6 ноября, 07:31
Updated 6 ноября, 07:31
Калининский районный суд Уфы вынес приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни. Этот инцидент произошел в июле 2024 года, когда обвиняемый, только что освободившийся из тюрьмы, решил совершить преступление.
Как установил суд, мужчина заметил женщину, которая заходила в подъезд многоквартирного дома. Он последовал за ней и попытался вырвать сумку из рук потерпевшей. В результате она упала, а мужчина поспешил ретироваться вместе с похищенным. Однако, дорожные рабочие, которые услышали крики о помощи, догнали грабителя, вернув похищенное обратно владелице. После задержания злоумышленника работники сообщили о происшествии в правоохранительные органы.
Суд учел все обстоятельства дела, отметив рецидив преступления — мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. В итоге ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе молодые люди были задержаны по подозрению в ограблении магазина.