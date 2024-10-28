Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000

Как оказалось, 50-летний уфимец был не только подшофе, но и не слишком «дружелюбен» к представителям власти. В результате на него составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за применение насилия к представителю власти и оскорбление. Тогда, суд назначил мужчине штраф в размере 60 000 рублей.



Позже полицейский решил защитить свою честь и достоинство и подал иск против уфимца о возмещении морального вреда. Кировский районный суд города Уфы удовлетворил иск полицейского и обязал мужчину выплатить дополнительные 30 000 рублей за нанесенные оскорбления.