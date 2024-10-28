Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000

Posted 28 октября, 10:11
Published 28 октября, 10:11
Modified 28 октября, 10:25
Updated 28 октября, 10:25
Как стало известно, в одном из домов в Уфе по улице Рабкоров жильцы заметили мужчину, мирно спящего в подъезде. Не дождавшись его пробуждения, они решили вызвать полицию. Когда стражи порядка прибыли на место и увидели «спящего красавца», от него исходил крепкий запах алкоголя.
Сотрудники полиции представились и предложили задержанному проехать в отдел для оформления протокола. Однако мужчина, проснувшись от тихого шепота закона, не оценил ситуацию. Стражи порядка неоднократно делали ему замечания и предупреждали о возможной уголовной ответственности за неподобающее поведение, но это не помогло.
Как оказалось, 50-летний уфимец был не только подшофе, но и не слишком «дружелюбен» к представителям власти. В результате на него составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за применение насилия к представителю власти и оскорбление. Тогда, суд назначил мужчине штраф в размере 60 000 рублей.
Позже полицейский решил защитить свою честь и достоинство и подал иск против уфимца о возмещении морального вреда. Кировский районный суд города Уфы удовлетворил иск полицейского и обязал мужчину выплатить дополнительные 30 000 рублей за нанесенные оскорбления.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе женщина повздорила в общедомовом чате. В результате на неё было возбуждено дело об административном правонарушении.