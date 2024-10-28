mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 10:11

Published 28 октября, 10:11

Modified 28 октября, 10:25

Updated 28 октября, 10:25

Уфимца наказали за оскорбление полиции

Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000

28 октября 2024, 10:11
Фото: 1MI

Уфимца наказали за оскорбление полиции

Сон в подъезде обернулся для уфимца судебными разбирательствами, сообщает в понедельник, 28 октября, МВД России по Башкортостану.

Как стало известно, в одном из домов в Уфе по улице Рабкоров жильцы заметили мужчину, мирно спящего в подъезде. Не дождавшись его пробуждения, они решили вызвать полицию. Когда стражи порядка прибыли на место и увидели «спящего красавца», от него исходил крепкий запах алкоголя.

Сотрудники полиции представились и предложили задержанному проехать в отдел для оформления протокола. Однако мужчина, проснувшись от тихого шепота закона, не оценил ситуацию. Стражи порядка неоднократно делали ему замечания и предупреждали о возможной уголовной ответственности за неподобающее поведение, но это не помогло.

Как оказалось, 50-летний уфимец был не только подшофе, но и не слишком «дружелюбен» к представителям власти. В результате на него составили административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за применение насилия к представителю власти и оскорбление. Тогда, суд назначил мужчине штраф в размере 60 000 рублей.

Позже полицейский решил защитить свою честь и достоинство и подал иск против уфимца о возмещении морального вреда. Кировский районный суд города Уфы удовлетворил иск полицейского и обязал мужчину выплатить дополнительные 30 000 рублей за нанесенные оскорбления.

Ссора в домашнем чате дорого обошлась уфимке
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе женщина повздорила в общедомовом чате. В результате на неё было возбуждено дело об административном правонарушении.

Читайте также:
ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума — и это не пределСтранный водитель сбежал с места ДТП в УфеМошенники поздравили уфимца на ₽120000
#Анжелика Барабаш#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Полиция#Алкоголь#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Пьянство#Кумертау#Белебей#Мелеуз#МВД России#Штраф#Насилие#Иск#Подъезд#Административное правонарушение#Оскорбление#Административный протокол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика