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Posted 25 октября, 07:17

Published 25 октября, 07:17

Modified 25 октября, 08:07

Updated 25 октября, 08:07

В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки

В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки

25 октября 2024, 07:17
Фото: Прокуратура Башкирии
В Верховном суде Республики Башкортостан был вынесен вердикт двум мужчинам, которые совершили ряд страшных преступлений, включая убийство и пытки, сообщает в пятницу, 25 октября, прокуратура региона.

Как стало известно, события произошли в феврале 2023 года в городе Белорецк, где, как установил суд, подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили кошмар для своих жертв. Все началось с конфликта между одним из мужчин и местной жительницей. В ходе распития спиртного возникла ссора, и один из злоумышленников ударил женщину столовой вилкой, после чего, вооружившись ножом, один из злоумышленников нанёс один удар в область левого плечевого сустава.

После этого, не найдя больше алкоголя, они решили «позабавиться» с соседом, который отказал им в помощи «продолжения банкета». Это решение привело к трагическим последствиям: хозяина квартиры избили, связали и подвергли пыткам, прижав его лицо к раскаленной конфорке плиты. По данным судмедэкспертов, после многократных ножевых ударов мужчина скончался на месте.

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— Совершив убийство мужчины, Александр Нежин и Ирик Утяшев, обыскали жилище жертвы, откуда похитили денежные средства и имущество на общую сумму не менее 9710 рублей, с которыми с места преступления скрылись, — сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Башкортостан.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, подсудимые завернули тело в ковер и сожгли паспорт потерпевшего. Вернувшись к пострадавшей знакомой, они продолжили пить алкоголь, а на следующий день уехали на работу. По данным следствия, тело убитого обнаружил брат жертвы, вернувшись домой. В ходе оперативных мероприятий мужчины были задержаны в центре социальной адаптации в Магнитогорске.

Суд признал 30-летнего уфимца и 37-летнего жителя Пензы виновными в убийстве с особой жестокостью и других преступлениях. Оба мужчины ранее имели судимости, а один из них отбывал наказание за убийство. Нежин получил 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Утяшев — 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года

На момент написания материала приговор в законную силу не вступил.

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