В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки

Как стало известно, события произошли в феврале 2023 года в городе Белорецк, где, как установил суд, подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили кошмар для своих жертв. Все началось с конфликта между одним из мужчин и местной жительницей. В ходе распития спиртного возникла ссора, и один из злоумышленников ударил женщину столовой вилкой, после чего, вооружившись ножом, один из злоумышленников нанёс один удар в область левого плечевого сустава.