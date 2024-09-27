Избившего врача пациента арестовали в Башкирии

По версии следствия, инцидент произошел ночью 22 сентября 2024 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в приемное отделение Благовещенской ЦРБ с травмой головы. Однако вместо того чтобы получить помощь, он начал вести себя агрессивно и ударил врача по лицу. После этого он вышел в коридор, где его ожидали двое знакомых.