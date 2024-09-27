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Posted 27 сентября, 12:52

Published 27 сентября, 12:52

Modified 27 сентября, 12:54

Updated 27 сентября, 12:54

Избившего врача пациента арестовали в Башкирии

Избившего врача пациента арестовали в Башкирии

27 сентября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Благовещенске мужчина обвиняемый в применении насилия в отношении представителей власти, заключен под стражу, сообщает в пятницу, 27 сентября, Следком Башкирии.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 22 сентября 2024 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в приемное отделение Благовещенской ЦРБ с травмой головы. Однако вместо того чтобы получить помощь, он начал вести себя агрессивно и ударил врача по лицу. После этого он вышел в коридор, где его ожидали двое знакомых.

Не успели врачи прийти в себя от шока, как буйный пациент продолжил словесный конфликт с медицинским персоналом у стойки регистрации. Персонал больницы был вынужден вызвать вневедомственную охрану для разрешения ситуации. Прибывшие сотрудники полиции потребовали от мужчин прекратить противоправные действия. В ответ на это один из приятелей агрессивного пациента применил насилие к стражам порядка.

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Сейчас фигурант дела проходит первоначальные следственные действия, а суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до завершения расследования.

Кроме того, в отношении пациента, который напал на врача, ОМВД России по Благовещенскому району возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением насилия. Вопрос о передаче уголовного дела в следственное управление для дальнейшего расследования уже инициирован прокуратурой.

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