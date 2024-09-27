Избившего врача пациента арестовали в Башкирии

Posted 27 сентября, 12:52
Published 27 сентября, 12:52
Modified 27 сентября, 12:54
Updated 27 сентября, 12:54
По версии следствия, инцидент произошел ночью 22 сентября 2024 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратился в приемное отделение Благовещенской ЦРБ с травмой головы. Однако вместо того чтобы получить помощь, он начал вести себя агрессивно и ударил врача по лицу. После этого он вышел в коридор, где его ожидали двое знакомых.
Не успели врачи прийти в себя от шока, как буйный пациент продолжил словесный конфликт с медицинским персоналом у стойки регистрации. Персонал больницы был вынужден вызвать вневедомственную охрану для разрешения ситуации. Прибывшие сотрудники полиции потребовали от мужчин прекратить противоправные действия. В ответ на это один из приятелей агрессивного пациента применил насилие к стражам порядка.
Сейчас фигурант дела проходит первоначальные следственные действия, а суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до завершения расследования.
Кроме того, в отношении пациента, который напал на врача, ОМВД России по Благовещенскому району возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства с применением насилия. Вопрос о передаче уголовного дела в следственное управление для дальнейшего расследования уже инициирован прокуратурой.
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