Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет

Posted 24 сентября, 09:27
Published 24 сентября, 09:27
Modified 24 сентября, 11:21
Updated 24 сентября, 11:21
Судебное разбирательство в Салавате завершилось вынесением приговора жителю города, который признан виновным в убийстве своей сожительницы. Дело, ставшее резонансным, вскрыло страшные обстоятельства, произошедшие в апреле 2024 года.
Ночью весной 2024 года, 26 апреля, выпивший мужчина на улице Калинина в Салавате вступил в конфликт с сожительницей. В ходе ссоры он не только нанес множественные удары руками и ногами, но и задушил женщину.
Свидетели конфликта не остались равнодушными и сразу же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели их к арендованной квартире. Там они нашли тело женщины с множественными телесными повреждениями и самого злоумышленника. Он обнимал труп своей возлюбленной.
Судебное разбирательство выявило все детали произошедшего. Несмотря на то что подсудимый не признал своей вины, суд учел собранные доказательства и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.