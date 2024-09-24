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Posted 24 сентября, 09:27

Published 24 сентября, 09:27

Modified 24 сентября, 11:21

Updated 24 сентября, 11:21

Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет

Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет

24 сентября 2024, 09:27
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Салавате мужчина приговорен к длительному лишению свободы за убийство сожительницы, сообщает во вторник, 24 сентября, Следком Башкирии.

Судебное разбирательство в Салавате завершилось вынесением приговора жителю города, который признан виновным в убийстве своей сожительницы. Дело, ставшее резонансным, вскрыло страшные обстоятельства, произошедшие в апреле 2024 года.

Ночью весной 2024 года, 26 апреля, выпивший мужчина на улице Калинина в Салавате вступил в конфликт с сожительницей. В ходе ссоры он не только нанес множественные удары руками и ногами, но и задушил женщину.

Свидетели конфликта не остались равнодушными и сразу же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели их к арендованной квартире. Там они нашли тело женщины с множественными телесными повреждениями и самого злоумышленника. Он обнимал труп своей возлюбленной.

Судебное разбирательство выявило все детали произошедшего. Несмотря на то что подсудимый не признал своей вины, суд учел собранные доказательства и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сел пить с убийцей — готовься к смерти
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