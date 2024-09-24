Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет

Свидетели конфликта не остались равнодушными и сразу же сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели их к арендованной квартире. Там они нашли тело женщины с множественными телесными повреждениями и самого злоумышленника. Он обнимал труп своей возлюбленной.