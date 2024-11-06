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Posted 6 ноября, 06:53

Published 6 ноября, 06:53

Modified 6 ноября, 06:55

Updated 6 ноября, 06:55

Уфимец избил работника автомойки

Уфимца избили из-за грязного автомобиля

6 ноября 2024, 06:53
Фото: 1MI.

Уфимец избил работника автомойки

Видеозапись внезапного конфликта стало основанием для меры пресечения в отношении буйного клиента, сообщает в среду, 6 ноября, пресс-служба МВД Башкирии.

В отделение полиции №7 поступила информация о том, что в Городскую клиническую больницу №21 был госпитализирован 23-летний житель Уфы. По данным медиков, уфимец получил серьезные травмы прямо на рабочем месте. Множественные удары стали результатом конфликта с клиентом мойки. В ходе оперативных мероприятий полиция выявила личность напавшего на автомойщика: им оказался 33-летний мужчина из Илишевского района.

— По версии следствия, мужчине не понравились услуги автомойщика, и он решил разобраться с ним. Словесная перепалка быстро переросла в драку, после чего подозреваемый начал избивать работника. Конфликт удалось остановить другим сотрудникам, но сам нападающий скрылся с места происшествия. Пострадавший вернулся домой, однако утром почувствовал ухудшение и вызвал скорую помощь, — сообщает пресс-служба МВД Башкирии. — В отношении 33-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Видео: МВД Башкирии

Ранее стало известно о том, что мужчины подрались и помирились в пункте СДЭКа в Стерлитамаке.

СДЭК в Стерлитамаке стал бойцовской ареной
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