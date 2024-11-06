Уфимца избили из-за грязного автомобиля

Posted 6 ноября, 06:53
Published 6 ноября, 06:53
Modified 6 ноября, 06:55
Updated 6 ноября, 06:55
В отделение полиции №7 поступила информация о том, что в Городскую клиническую больницу №21 был госпитализирован 23-летний житель Уфы. По данным медиков, уфимец получил серьезные травмы прямо на рабочем месте. Множественные удары стали результатом конфликта с клиентом мойки. В ходе оперативных мероприятий полиция выявила личность напавшего на автомойщика: им оказался 33-летний мужчина из Илишевского района.
— По версии следствия, мужчине не понравились услуги автомойщика, и он решил разобраться с ним. Словесная перепалка быстро переросла в драку, после чего подозреваемый начал избивать работника. Конфликт удалось остановить другим сотрудникам, но сам нападающий скрылся с места происшествия. Пострадавший вернулся домой, однако утром почувствовал ухудшение и вызвал скорую помощь, — сообщает пресс-служба МВД Башкирии. — В отношении 33-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжелого вреда здоровью. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.