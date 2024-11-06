Уфимца избили из-за грязного автомобиля

В отделение полиции №7 поступила информация о том, что в Городскую клиническую больницу №21 был госпитализирован 23-летний житель Уфы. По данным медиков, уфимец получил серьезные травмы прямо на рабочем месте. Множественные удары стали результатом конфликта с клиентом мойки. В ходе оперативных мероприятий полиция выявила личность напавшего на автомойщика: им оказался 33-летний мужчина из Илишевского района.