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Награды

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Октябрь
Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
29 октября, 08:22
Житель Башкирии стал Героем России
28 октября, 12:13
Знаменитый бизнесмен скончался в Уфе
23 октября, 14:06
Путин наградил теннисистку из Башкирии
21 октября, 17:46
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
Депутат из Башкирии получил по заслугам
16 октября, 16:03
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Путин отметил женщин Башкирии
7 октября, 04:30
Мэр Уфы вызвал учителей
4 октября, 09:35
Путин вручил медаль уфимскому чиновнику
30 сентября, 19:49
Сентябрь
Путин отметил героизм жителя Башкирии
20 сентября, 09:47
Мавлиев получил по заслугам от Путина
19 сентября, 14:15
В Башкирии подняли премии умникам и умницам
19 сентября, 05:38
Награду от Путина получил выживший брат
12 сентября, 04:37
За что на самом деле Путин наградил трех жителей Башкирии
10 сентября, 04:35
Глава Башкирии уехал на СВО
5 сентября, 06:59
Хабиров наградил певца Газманова
1 сентября, 06:17
Август
Министр обороны поблагодарил бойца из Башкирии
22 августа, 14:10
Дочь «русского Шиндлера» наградили в Уфе
19 августа, 13:57
Волонтер из Башкирии погиб на СВО
14 августа, 12:42

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