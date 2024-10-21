Путин наградил теннисистку из Башкирии

Posted 21 октября, 17:46
Published 21 октября, 17:46
Modified 21 октября, 18:32
Updated 21 октября, 18:32
Награждённая получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Вместе с ней в списке числятся ряд других спортсменов.
Елена Прокофьева — 53-летняя уроженка Душанбе. В детстве переехала в Уфу и стала заниматься настольным теннисом. В ходе летних Паралимпийских игр в Париже 2024 года стала серебряным чемпионом. В документе указана как спортсменка Центра адаптивного спорта в Уфе. Прокофьева также является многократным чемпионом России и Европы, ранее становилась чемпионом Паралимпиады в Токио.
Ранее Mkset сообщал о том, что Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества уроженца Уфы, погибшего в ходе СВО.