Путин наградил теннисистку из Башкирии

Елена Прокофьева — 53-летняя уроженка Душанбе. В детстве переехала в Уфу и стала заниматься настольным теннисом. В ходе летних Паралимпийских игр в Париже 2024 года стала серебряным чемпионом. В документе указана как спортсменка Центра адаптивного спорта в Уфе. Прокофьева также является многократным чемпионом России и Европы, ранее становилась чемпионом Паралимпиады в Токио.