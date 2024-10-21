mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 17:46

Published 21 октября, 17:46

Modified 21 октября, 18:32

Updated 21 октября, 18:32

Путин наградил теннисистку из Башкирии

Путин наградил теннисистку из Башкирии

21 октября 2024, 17:46
Фото: 1MI
Президент Путин удостоил высокого звания спортсменку Елену Прокофьеву — об этом свидетельствует указ за подписью главы государства от понедельника, 21 октября.

Награждённая получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Вместе с ней в списке числятся ряд других спортсменов.

Елена Прокофьева — 53-летняя уроженка Душанбе. В детстве переехала в Уфу и стала заниматься настольным теннисом. В ходе летних Паралимпийских игр в Париже 2024 года стала серебряным чемпионом. В документе указана как спортсменка Центра адаптивного спорта в Уфе. Прокофьева также является многократным чемпионом России и Европы, ранее становилась чемпионом Паралимпиады в Токио.

Путин наградил рядового уфимца
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества уроженца Уфы, погибшего в ходе СВО.

Читайте также:
Путин наградил рядового уфимцаПутин вышел к уфимцам из кортежаПутин в Уфе рассказал про бедное детство
#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Владимир Путин#Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Белебей#Мелеуз#Европа#Олимпиада#Награды#Мужество#Медали#Орден#Паралимпийские игры#Паралимпиада#Елена Прокофьева
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика