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Posted 7 ноября, 06:37

Published 7 ноября, 06:37

Modified 7 ноября, 06:39

Updated 7 ноября, 06:39

Путин повысил министра из Башкирии

Путин повысил министра из Башкирии

7 ноября 2024, 06:37
Фото: МВД России по РБ.
Владимир Путин присвоил новое звание министру внутренних дел Республики Башкортостан Александру Прядко, сообщает в четверг, 7 ноября, соответствующий указ Президента России.

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, министр внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Александрович Прядко получил новое звание — генерал-лейтенант полиции. Это решение было принято в рамках общего указа о присвоении воинских званий и специальных званий высшего начальствующего состава.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в 1994 году, заняв должность оперуполномоченного уголовного розыска. За годы службы он прошел путь от рядового сотрудника до руководящих позиций в различных оперативных подразделениях.

По данным МВД России по Башкирии, в марте 2023 года Прядко был назначен министром внутренних дел по Республике Башкортостан. За время своей службы Александр Прядко неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ и получил множество наград за свои заслуги, включая медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблесть в службе».

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Как ранее сообщал Mkset, в конце октября 2024 года, Президент Путин удостоил высокого звания спортсменку Елену Прокофьеву из Башкирии.

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