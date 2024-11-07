Путин повысил министра из Башкирии

По данным МВД России по Башкирии, в марте 2023 года Прядко был назначен министром внутренних дел по Республике Башкортостан. За время своей службы Александр Прядко неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ и получил множество наград за свои заслуги, включая медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблесть в службе».