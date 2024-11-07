Путин повысил министра из Башкирии

Posted 7 ноября, 06:37
Published 7 ноября, 06:37
Modified 7 ноября, 06:39
Updated 7 ноября, 06:39
В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, министр внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Александрович Прядко получил новое звание — генерал-лейтенант полиции. Это решение было принято в рамках общего указа о присвоении воинских званий и специальных званий высшего начальствующего состава.
Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. Свою карьеру в органах внутренних дел он начал в 1994 году, заняв должность оперуполномоченного уголовного розыска. За годы службы он прошел путь от рядового сотрудника до руководящих позиций в различных оперативных подразделениях.
По данным МВД России по Башкирии, в марте 2023 года Прядко был назначен министром внутренних дел по Республике Башкортостан. За время своей службы Александр Прядко неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ и получил множество наград за свои заслуги, включая медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За доблесть в службе».
Как ранее сообщал Mkset, в конце октября 2024 года, Президент Путин удостоил высокого звания спортсменку Елену Прокофьеву из Башкирии.