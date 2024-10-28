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Posted 28 октября, 12:13

Published 28 октября, 12:13

Modified 28 октября, 12:15

Updated 28 октября, 12:15

Житель Башкирии стал Героем России

Житель Башкирии стал Героем России

28 октября 2024, 12:13
Фото: 1MI
Парень из Белорецкого района был награжден посмертно за отвагу и мужество, сообщил в своем телеграмм-канале «Башкирский батальон» в понедельник, 28 октября.

Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России смелому командиру парашютно-десантной роты Максиму Рыбакову. В феврале 2024 года парень, желая помешать противнику пойти в наступление, с помощью смекалки и отваги смог нарушить планы врага, но получил смертельное ранение.

Максим Рыбаков родился в 1990 году в Белорецком районе, в поселке Верхняя Арша. Свой путь парень начал с военного училища в Екатеринбурге, после которого поступил уже в высшее учреждение имени генерала армии В. Ф. Маргелова, продолжая изучать военное дело. Закончив свое обучение, поступил на службу в парашютно-десантные войска в Кастроме. А в 2018 году получил звание командира и уже на новой должности вместе со своим отрядом выполнял боевые задачи на территории Сирийской Арабской Республики. За отличную службу родине получил медали «За воинскую доблесть» 1 степени, «За отличие в военной службе» III степени.

Не оставаясь в стороне, командир отправился защищать свою родину с первого дня начала СВО. Во время службы на Украине получил медали за отвагу, а также был награжден орденом Мужества.

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Максим Рыбаков был похоронен 10 февраля 2024 года в Белорецке. Награду за отвагу родственникам погибшего передали 26 октября в рязанском музее ВДВ.

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