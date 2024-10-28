Житель Башкирии стал Героем России

Максим Рыбаков родился в 1990 году в Белорецком районе, в поселке Верхняя Арша. Свой путь парень начал с военного училища в Екатеринбурге, после которого поступил уже в высшее учреждение имени генерала армии В. Ф. Маргелова, продолжая изучать военное дело. Закончив свое обучение, поступил на службу в парашютно-десантные войска в Кастроме. А в 2018 году получил звание командира и уже на новой должности вместе со своим отрядом выполнял боевые задачи на территории Сирийской Арабской Республики. За отличную службу родине получил медали «За воинскую доблесть» 1 степени, «За отличие в военной службе» III степени.