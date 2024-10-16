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Posted 16 октября, 16:03

Published 16 октября, 16:03

Modified 16 октября, 20:21

Updated 16 октября, 20:21

Депутат из Башкирии получил по заслугам

Депутат из Башкирии получил по заслугам

16 октября 2024, 16:03
Фото: Адвокатская палата РБ
Очередной чиновник из высоких кабинетов Башкортостана удостоился награды — гласит документ за подписью президента Владимира Путина.

В указе главы государства идёт речь о Булате Юмадилове — президенте Адвокатской палаты Башкирии. Согласно документу, он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отметим, Юмадилов в течение нескольких месяцев — с конца 2022 года по начало весны 2023 года — принимал участие в спецоперации на добровольной основе. При этом чиновник после окончания опасной «командировки» обещал вернуться в зону боевых действий, если в этом возникнет необходимость.

Путин вручил медаль уфимскому чиновнику
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Отметим, как сообщал ранее Mkset, аналогичные награды от Путина осенью 2024 года получили также мэр Уфы Ратмир Мавлиев и его заместитель Владимир Жебровский, а также ряд других лиц из Башкирии. Почесть, как указано в документах, чиновники заслужили «за многолетнюю работу и добросовестный труд».

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