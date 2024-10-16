Депутат из Башкирии получил по заслугам

В указе главы государства идёт речь о Булате Юмадилове — президенте Адвокатской палаты Башкирии. Согласно документу, он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отметим, Юмадилов в течение нескольких месяцев — с конца 2022 года по начало весны 2023 года — принимал участие в спецоперации на добровольной основе. При этом чиновник после окончания опасной «командировки» обещал вернуться в зону боевых действий, если в этом возникнет необходимость.