Депутат из Башкирии получил по заслугам

Posted 16 октября, 16:03
Published 16 октября, 16:03
Modified 16 октября, 20:21
Updated 16 октября, 20:21
В указе главы государства идёт речь о Булате Юмадилове — президенте Адвокатской палаты Башкирии. Согласно документу, он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отметим, Юмадилов в течение нескольких месяцев — с конца 2022 года по начало весны 2023 года — принимал участие в спецоперации на добровольной основе. При этом чиновник после окончания опасной «командировки» обещал вернуться в зону боевых действий, если в этом возникнет необходимость.
Отметим, как сообщал ранее Mkset, аналогичные награды от Путина осенью 2024 года получили также мэр Уфы Ратмир Мавлиев и его заместитель Владимир Жебровский, а также ряд других лиц из Башкирии. Почесть, как указано в документах, чиновники заслужили «за многолетнюю работу и добросовестный труд».