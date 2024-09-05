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Глава Башкирии уехал на СВО

Глава Башкирии уехал на СВО

5 сентября 2024, 06:59
Фото: Радий Хабиров
Глава региона Радий Хабиров вместе с Максимом Забелиным, руководителем Администрации Главы Республики, отправились на передовую, чтобы встретиться с бойцами из Башкирии, сообщают чиновники в соцсетях.

Во время визита, 5 сентября, делегация привезла гуманитарный груз и смогла пообщаться с военнослужащими и их командирами.

— Все просьбы и пожелания обязательно учтем, — отметил Забелин, подчеркивая важность личного общения с теми, кто отстаивает интересы страны на фронте.

В ходе встречи отличившимся воинам были вручены государственные награды — заслуженное признание их мужества и отваги.

Однако встреча не ограничилась только общением с бойцами. Делегация также побывала в подшефном городе Красный Луч, где местные жители выразили благодарность башкирским медикам и дорожным рабочим за их неоценимый вклад в восстановление инфраструктуры региона.

Фото: Соцсети
— Здесь работают наши медики и дорожные рабочие с 2022 года, они действительно играют значимую роль в восстановлении ЛНР, — добавил Забелин.

Глава Республики подчеркнул важность поддержки всех подразделений — как добровольцев, так и контрактников. На встрече также обсуждались меры защиты солдат от беспилотных летательных аппаратов противника. Достигнута договоренность об усилении систем радиоэлектронной борьбы для повышения безопасности бойцов.

Кроме того, стало известно о начале производства беспилотных летательных аппаратов в Республике Башкортостан. Первая крупная партия уже поступила в войска и продемонстрировала свою эффективность на поле боя.

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