Мэр Уфы вызвал учителей

Posted 4 октября, 09:35
Published 4 октября, 09:35
Modified 4 октября, 11:18
Updated 4 октября, 11:18
Как стало известно, 3 октября в Национальном молодежном театре им. Мустая Карима собрались педагоги, чтобы получить награды. На мероприятии присутствовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В начале торжества градоначальник отметил важность роли учителей, сказав: «Вы воспитываете будущее нашего города».
В 2024 году в рамках праздника были вручены юбилейные медали «450-летие основания города Уфы» тем, кто внес особый вклад в образовательный процесс. Также впервые было утверждено звание «Почётный педагог города Уфы», которое получили 16 учителей. Каждому из них полагается разовое денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, что стало приятным дополнением к награде. Завершилось мероприятие просмотром спектакля «Республика ШКИД»(12+).