Мэр Уфы вызвал учителей

В 2024 году в рамках праздника были вручены юбилейные медали «450-летие основания города Уфы» тем, кто внес особый вклад в образовательный процесс. Также впервые было утверждено звание «Почётный педагог города Уфы», которое получили 16 учителей. Каждому из них полагается разовое денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, что стало приятным дополнением к награде. Завершилось мероприятие просмотром спектакля «Республика ШКИД»(12+).