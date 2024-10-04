mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 09:35

Published 4 октября, 09:35

Modified 4 октября, 11:18

Updated 4 октября, 11:18

Мэр Уфы вызвал учителей

Мэр Уфы вызвал учителей

4 октября 2024, 09:35
Фото: Мэрия Уфы
Состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, сообщает в пятницу, 4 октября, пресс-служба администрации Уфы.

Как стало известно, 3 октября в Национальном молодежном театре им. Мустая Карима собрались педагоги, чтобы получить награды. На мероприятии присутствовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В начале торжества градоначальник отметил важность роли учителей, сказав: «Вы воспитываете будущее нашего города».

В 2024 году в рамках праздника были вручены юбилейные медали «450-летие основания города Уфы» тем, кто внес особый вклад в образовательный процесс. Также впервые было утверждено звание «Почётный педагог города Уфы», которое получили 16 учителей. Каждому из них полагается разовое денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, что стало приятным дополнением к награде. Завершилось мероприятие просмотром спектакля «Республика ШКИД»(12+).

Мавлиев получил новую награду
Узнать подробнее
Читайте также:
Обнальщиков задержали в БашкирииУфимцам пришли счета за отоплениеАвтобус устроил массовое ДТП в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Образование#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мэр#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Ратмир Мавлиев#Белебей#Мелеуз#Награды#Мероприятие#Педагоги#Торжество#450-летие#Спектакль#Мустая Карима#День учителя#Юбилейные медали#Денежное поощрение
Подпишитесь