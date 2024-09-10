За что на самом деле Путин наградил трех жителей Башкирии

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 06:12
Президент России Владимир Путин подписал 25-страничный указ о наградах отличившихся россиян.
Первым в списке стал Ильдар Мансурович Гималетдинов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Уфимкабель». Он стал обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В декабре 2007 года был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации от партии Единая Россия. Являлся членом комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству.
Следующим в списке награжденных оказался Риф Сагдатуллович Юсупов — Глава администрации муниципального района Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Он так же стал обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как отмечается в указе президента, награды получены за многолетнюю добросовестную работу на благо местного населения.
Андрей Владимирович Неговора стал обладателем почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Профессор кафедры мобильных энергетических и транспортных средств Башкирского государственного аграрного университета внес значительный вклад в развитие транспортной науки и образования.