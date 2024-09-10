За что на самом деле Путин наградил трех жителей Башкирии



Первым в списке стал Ильдар Мансурович Гималетдинов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Уфимкабель». Он стал обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В декабре 2007 года был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации от партии Единая Россия. Являлся членом комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству.