Путин наградил врачей и чиновника из Уфы

Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени наградили Ирека Сагитова — вице-премьера башкортостанского правительства. Кроме того, в списке фигурируют 28 медработников учреждений Уфы и Башкирии, удостоенных медалью Луки Крымского. Звание заслуженного врача получили ещё трое медицинских специалистов из Башкирии. Путин также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени журналиста нескольких государственных изданий.