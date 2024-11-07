Путин наградил врачей и чиновника из Уфы

Posted 7 ноября, 17:45
Published 7 ноября, 17:45
Modified 7 ноября, 18:59
Updated 7 ноября, 18:59
В документе на 25 страниц указаны имена награждённых за различные заслуги, а также удостоенные особыми званиями.
Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени наградили Ирека Сагитова — вице-премьера башкортостанского правительства. Кроме того, в списке фигурируют 28 медработников учреждений Уфы и Башкирии, удостоенных медалью Луки Крымского. Звание заслуженного врача получили ещё трое медицинских специалистов из Башкирии. Путин также наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени журналиста нескольких государственных изданий.
Ранее, как сообщал Mkset, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» по указу Путина удостоили главу Республики Башкортостан Радия Хабирова.