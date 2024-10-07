Путин отметил женщин Башкирии

Posted 7 октября, 04:30
Published 7 октября, 04:30
Modified 7 октября, 09:11
Updated 7 октября, 09:11
В документе говорится о награждении двух женщин, которые внесли значительный вклад в развитие общества и укрепление института семьи. Так, звание «Мать-героиня» было присвоено Фаягуль Абдуллиной за ее большие заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» было вручено Лилии Зайнуллиной, заместителю главы Администрации Ленинского района Уфы. Она была отмечена за свои заслуги в области экономики и финансов, а также за многолетнюю добросовестную работу на благо города.
Как стало известно, Лилия активно участвует в разработке и реализации проектов, направленных на развитие экономики и улучшение качества жизни граждан.