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Posted 7 октября, 04:30

Published 7 октября, 04:30

Modified 7 октября, 09:11

Updated 7 октября, 09:11

Путин отметил женщин Башкирии

Путин отметил женщин Башкирии

7 октября 2024, 04:30
Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин присвоил высокие государственные награды двум представительницам Республики Башкортостан, сообщает в понедельник, 7 октября, соответствующий указ Президента России.

В документе говорится о награждении двух женщин, которые внесли значительный вклад в развитие общества и укрепление института семьи. Так, звание «Мать-героиня» было присвоено Фаягуль Абдуллиной за ее большие заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.

Кроме того, почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» было вручено Лилии Зайнуллиной, заместителю главы Администрации Ленинского района Уфы. Она была отмечена за свои заслуги в области экономики и финансов, а также за многолетнюю добросовестную работу на благо города.

Как стало известно, Лилия активно участвует в разработке и реализации проектов, направленных на развитие экономики и улучшение качества жизни граждан.

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