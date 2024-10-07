Путин отметил женщин Башкирии

Кроме того, почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» было вручено Лилии Зайнуллиной, заместителю главы Администрации Ленинского района Уфы. Она была отмечена за свои заслуги в области экономики и финансов, а также за многолетнюю добросовестную работу на благо города.