В Башкирии подняли премии умникам и умницам

Кроме того, в указе предусмотрены премии для участников других олимпиад и конкурсов. Так, победители олимпиад, перечень которых утверждается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, будут получать по 10 тысяч рублей, а призеры — по 5 тысяч рублей. Аналогичные суммы предусмотрены и для участников Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе: 5 тысяч рублей за победу и 3 тысячи — за призовое место.