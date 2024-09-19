mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 05:38

Published 19 сентября, 05:38

Modified 19 сентября, 07:59

Updated 19 сентября, 07:59

В Башкирии подняли премии умникам и умницам

В Башкирии подняли премии умникам и умницам

19 сентября 2024, 05:38
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Прибавка положена и подготовившим успешных учеников педагогам, говорится в поправках к региональному указу.

Согласно поправкам от 18 сентября 2024 года к региональному указу Главы Республики Башкортостан, сумма премий была увеличена следующим образом: победители всероссийской олимпиады теперь будут получать по 300 тысяч рублей, а их педагоги — такую же сумму. Ранее эта награда составляла 100 тысяч рублей. Призеры олимпиады также не останутся без внимания — им полагается 150 тысяч рублей вместо прежних 60 тысяч.

Кроме того, в указе предусмотрены премии для участников других олимпиад и конкурсов. Так, победители олимпиад, перечень которых утверждается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, будут получать по 10 тысяч рублей, а призеры — по 5 тысяч рублей. Аналогичные суммы предусмотрены и для участников Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе: 5 тысяч рублей за победу и 3 тысячи — за призовое место.

Как считают специалисты, увеличение премий станет дополнительным стимулом для школьников стремиться к новым вершинам в учебе и научной деятельности.

Учителя получат по ₽575 000 в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Душные автобусы не пустят в УфуВ Башкирии жестоко расстреляли бездомную собакуБашкирию подморозило до -4°C
#Анжелика Барабаш#Общество#Наука#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школьники#Ученики#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Олимпиада#Награды#Педагоги#Премии
Подпишитесь
Популярное