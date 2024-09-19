В Башкирии подняли премии умникам и умницам

Posted 19 сентября, 05:38
Published 19 сентября, 05:38
Modified 19 сентября, 07:59
Updated 19 сентября, 07:59
Согласно поправкам от 18 сентября 2024 года к региональному указу Главы Республики Башкортостан, сумма премий была увеличена следующим образом: победители всероссийской олимпиады теперь будут получать по 300 тысяч рублей, а их педагоги — такую же сумму. Ранее эта награда составляла 100 тысяч рублей. Призеры олимпиады также не останутся без внимания — им полагается 150 тысяч рублей вместо прежних 60 тысяч.
Кроме того, в указе предусмотрены премии для участников других олимпиад и конкурсов. Так, победители олимпиад, перечень которых утверждается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, будут получать по 10 тысяч рублей, а призеры — по 5 тысяч рублей. Аналогичные суммы предусмотрены и для участников Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе: 5 тысяч рублей за победу и 3 тысячи — за призовое место.
Как считают специалисты, увеличение премий станет дополнительным стимулом для школьников стремиться к новым вершинам в учебе и научной деятельности.