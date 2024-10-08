mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 15:58

Published 8 октября, 15:58

Modified 8 октября, 17:46

Updated 8 октября, 17:46

На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды

На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды

8 октября 2024, 15:58
Фото: 1MI
Несколько профильных комитетов башкортостанского парламента проведут заседания в среду, 9 октября — рассказываем, что собираются обсуждать депутаты.

Согласно документу о повестке заседаний (имеется в распоряжении Mkset), комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов должен будет отчитаться о поддержке многодетных семей региона. Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрят поправки в законы «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» и «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан». Глава комитета также доложит о подготовке к парламентским слушаниям о поддержке института семьи в регионе.

Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму рассмотрит всего одну поправку — в закон о регулировании продажи спиртного. На повестке также стоят награждения, организационные моменты, обсуждение федеральных законопроектов и отчёт о бытовом обслуживании населения Республики.

Больше всего законопроектов рассмотрят депутаты, заседающие в комитете по госстроительству и местному самоуправлению. У них на повестке поправки в следующие документы:

  • «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»

  • «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан»

  • «О республиканском регистре муниципальных нормативных правовых актов»

  • «О муниципальной службе в Республике Башкортостан»

  • «О соглашениях органов государственной власти Республики Башкортостан с органами государственной власти субъектов Российской Федерации»

Тот же профильный комитет отчитается о соглашении с Парламентом Северной Осетии.

Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что народные избранники в Башкортостане собираются рассмотреть продление налоговых льгот для компаний, работающих в сфере информационных технологий. Пониженные ставки для IT-предприятий могут продолжить действовать как минимум до самого конца 2027 года.

Читайте также:
На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухиЧего желают Путину в БашкирииВице-премьеру Башкирии грозит «Лефортово»
#Политика#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Семья#Башкортостан#Многодетные семьи#Туризм#Чиновники#Промышленность#Инвалиды#Парламент#Депутаты#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Инновации#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Законы#Ветераны#Награды#Спиртное#Информационные технологии#Налоговые льготы
Подпишитесь