На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды

Posted 8 октября, 15:58
Published 8 октября, 15:58
Modified 8 октября, 17:46
Updated 8 октября, 17:46
Согласно документу о повестке заседаний (имеется в распоряжении Mkset), комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов должен будет отчитаться о поддержке многодетных семей региона. Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрят поправки в законы «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» и «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан». Глава комитета также доложит о подготовке к парламентским слушаниям о поддержке института семьи в регионе.
Комитет по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму рассмотрит всего одну поправку — в закон о регулировании продажи спиртного. На повестке также стоят награждения, организационные моменты, обсуждение федеральных законопроектов и отчёт о бытовом обслуживании населения Республики.
Больше всего законопроектов рассмотрят депутаты, заседающие в комитете по госстроительству и местному самоуправлению. У них на повестке поправки в следующие документы:
«О местном самоуправлении в Республике Башкортостан»
«О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан»
«О республиканском регистре муниципальных нормативных правовых актов»
«О муниципальной службе в Республике Башкортостан»
«О соглашениях органов государственной власти Республики Башкортостан с органами государственной власти субъектов Российской Федерации»
Тот же профильный комитет отчитается о соглашении с Парламентом Северной Осетии.
Ранее Mkset сообщал о том, что народные избранники в Башкортостане собираются рассмотреть продление налоговых льгот для компаний, работающих в сфере информационных технологий. Пониженные ставки для IT-предприятий могут продолжить действовать как минимум до самого конца 2027 года.