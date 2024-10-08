На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды

Согласно документу о повестке заседаний (имеется в распоряжении Mkset), комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов должен будет отчитаться о поддержке многодетных семей региона. Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрят поправки в законы «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» и «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан». Глава комитета также доложит о подготовке к парламентским слушаниям о поддержке института семьи в регионе.