Премьер-министр Башкирии заявил о большой чистке

Posted 12 ноября, 09:07
Published 12 ноября, 09:07
Modified 12 ноября, 09:12
Updated 12 ноября, 09:12
Ситуация с твердыми отходами по Башкирии, по оценки Минприроды России, находится в «зеленой зоне», но борьба с мусором не остаётся без внимания. Некачественная работа региональных операторов по переработке и уборке отходов оставляет желать лучшего, отметили на совещании.
На заседании были затронуты проблемы реализации «мусорной» реформы. Для их эффективного решения было принято решение создать «дорожную карту». Также была запущена информационная система, с помощью которой в режиме реального времени можно следить за выполнением проектом над очищением населенных пунктов. К системе подключатся главы региона, надзорные органы и Госдума.
— Несмотря на активную борьбу госорганов за чистоту в городе, несанкционированные мусорки до сих пор остаются главной проблемой. С начала года было устранено более 182 свалки, а осталось убрать 51. До 1 декабря 2024 года незаконные пункты выброса мусора будут ликвидированы. Если посмотреть статистику, за этот год, региональные операторы вывезли почти 1 млн тонн мусора. Для такой масштабной работы было привлечено 336 единиц техники. В среднем собираемость платежей за вывоз мусора в Башкирии составляет 97,4%, — прокомментировал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Администрациям некоторым районам было поручено в кратчайшие сроки ликвидировать нелегальные свалки и навести порядок во взаимоотношения подрядчиков сферы ТКО.
Ранее Mkset сообщил про создание комплекса по обработке отходов, который поможет Республике Башкортостан улучшить экологию.