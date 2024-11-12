Премьер-министр Башкирии заявил о большой чистке

На заседании были затронуты проблемы реализации «мусорной» реформы. Для их эффективного решения было принято решение создать «дорожную карту». Также была запущена информационная система, с помощью которой в режиме реального времени можно следить за выполнением проектом над очищением населенных пунктов. К системе подключатся главы региона, надзорные органы и Госдума.