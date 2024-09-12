Награду от Путина получил выживший брат

Posted 12 сентября, 04:37
Published 12 сентября, 04:37
Modified 12 сентября, 04:40
Updated 12 сентября, 04:40
В начале марта 2024 года мир узнал о подвигах двух братьев — Константина и Сергея Киреевых. Оба брата стали участниками специальной военной операции. Первым контракт заключил Константин, и его решение вдохновило Сергея отправиться на передовую следом за ним.
К сожалению, подвиг старшего брата завершился трагически. Константин Киреев пал в бою, проявив невероятное мужество: он накрыл своим телом боевого товарища, тем самым спас ему жизнь.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Мужества, Константину. Важный момент состоялся в военном комиссариате Благовещенского района. Именно там Орден был вручён матери Константина Елене Петровне. На церемонии она присутствовала вместе с Сергеем, который находился в отпуске между боями.
Сергей Киреев продолжает выполнять свой долг как военнослужащий. Глава района Анна Карабанова отметила важность награждения семьи героя.
— Мы должны помнить о таких людях, — подчеркнула она.