Награду от Путина получил выживший брат

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Мужества, Константину. Важный момент состоялся в военном комиссариате Благовещенского района. Именно там Орден был вручён матери Константина Елене Петровне. На церемонии она присутствовала вместе с Сергеем, который находился в отпуске между боями.