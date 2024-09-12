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Posted 12 сентября, 04:37

Published 12 сентября, 04:37

Modified 12 сентября, 04:40

Updated 12 сентября, 04:40

Награду от Путина получил выживший брат

Награду от Путина получил выживший брат

12 сентября 2024, 04:37
Фото: Kremlin.ru
Сюжет
Башкирия
Об этом сообщает в среду, 11 сентября, глава Благовещенского района Анна Карабанова.

В начале марта 2024 года мир узнал о подвигах двух братьев — Константина и Сергея Киреевых. Оба брата стали участниками специальной военной операции. Первым контракт заключил Константин, и его решение вдохновило Сергея отправиться на передовую следом за ним.

К сожалению, подвиг старшего брата завершился трагически. Константин Киреев пал в бою, проявив невероятное мужество: он накрыл своим телом боевого товарища, тем самым спас ему жизнь.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Мужества, Константину. Важный момент состоялся в военном комиссариате Благовещенского района. Именно там Орден был вручён матери Константина Елене Петровне. На церемонии она присутствовала вместе с Сергеем, который находился в отпуске между боями.

Сергей Киреев продолжает выполнять свой долг как военнослужащий. Глава района Анна Карабанова отметила важность награждения семьи героя.

— Мы должны помнить о таких людях, — подчеркнула она.
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