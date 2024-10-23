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Posted 23 октября, 14:06

Published 23 октября, 14:06

Modified 23 октября, 20:25

Updated 23 октября, 20:25

Знаменитый бизнесмен скончался в Уфе

Знаменитый бизнесмен скончался в Уфе

23 октября 2024, 14:06
В последнее время Вячеслав Оточин руководил пекарным предприятием, сообщает пресс-служба Октябрьского района в среду, 23 октября.

Генеральный директор хлебозавода «Восход» Вячеслав Оточин скончался на 56-м году жизни в Уфе в среду, 23 октября. Свой профессиональный путь мужчина начал с обучения в Сибирском автомобильно-дорожном институте по профессии рабочего. Желая достичь карьерных высот, активно развивал свои навыки и получил знания в новых сферах, например, в менеджменте. Первой ступенькой в карьере стала работа на дороге, но, несмотря на все трудности, будущий директор непрерывно шел к своей цели.

Следующим важным этапом в карьере стала работа на хлебозаводе. С 2004 года Вячеслав занял должность первого заместителя управляющего, а совсем скоро стал генеральным директором Хлебозавода №1. С помощью своего большого опыта и различных знаний к 2014 году он стал и генеральным директором завода «Восход».

За всю свою работу на посту директора активно развивал хлебопекарную отрасль по всей Республике Башкортостан, получил патент на профессиональные изобретения и высокую оценку коллег.

За работу был награжден почётной грамотой РБ, а в 2018 году получил звание «Заслуженный работник пищевой индустрии», сообщила пресс-служба Октябрьского района Уфы.

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Напомним, ранее стало известно об уходе из жизни лидера коммунистов в Башкирии.

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