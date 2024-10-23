Знаменитый бизнесмен скончался в Уфе

Posted 23 октября, 14:06
Published 23 октября, 14:06
Modified 23 октября, 20:25
Updated 23 октября, 20:25
Генеральный директор хлебозавода «Восход» Вячеслав Оточин скончался на 56-м году жизни в Уфе в среду, 23 октября. Свой профессиональный путь мужчина начал с обучения в Сибирском автомобильно-дорожном институте по профессии рабочего. Желая достичь карьерных высот, активно развивал свои навыки и получил знания в новых сферах, например, в менеджменте. Первой ступенькой в карьере стала работа на дороге, но, несмотря на все трудности, будущий директор непрерывно шел к своей цели.
Следующим важным этапом в карьере стала работа на хлебозаводе. С 2004 года Вячеслав занял должность первого заместителя управляющего, а совсем скоро стал генеральным директором Хлебозавода №1. С помощью своего большого опыта и различных знаний к 2014 году он стал и генеральным директором завода «Восход».
За всю свою работу на посту директора активно развивал хлебопекарную отрасль по всей Республике Башкортостан, получил патент на профессиональные изобретения и высокую оценку коллег.
За работу был награжден почётной грамотой РБ, а в 2018 году получил звание «Заслуженный работник пищевой индустрии», сообщила пресс-служба Октябрьского района Уфы.