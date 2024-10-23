Знаменитый бизнесмен скончался в Уфе

Генеральный директор хлебозавода «Восход» Вячеслав Оточин скончался на 56-м году жизни в Уфе в среду, 23 октября. Свой профессиональный путь мужчина начал с обучения в Сибирском автомобильно-дорожном институте по профессии рабочего. Желая достичь карьерных высот, активно развивал свои навыки и получил знания в новых сферах, например, в менеджменте. Первой ступенькой в карьере стала работа на дороге, но, несмотря на все трудности, будущий директор непрерывно шел к своей цели.