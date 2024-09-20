Путин отметил героизм жителя Башкирии

Глава Зилаирского района Борис Мелкоедов с гордостью отметил: «Очень приятно выполнять почетную миссию по вручению высокой награды. Благодаря вот таким самоотверженным парням мы понимаем, что такое мужество и настоящая любовь к Родине». Рим Мустафин стал примером для подрастающего поколения.