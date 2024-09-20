Путин отметил героизм жителя Башкирии

Posted 20 сентября, 09:47
Published 20 сентября, 09:47
Modified 20 сентября, 10:36
Updated 20 сентября, 10:36
В указе Президента России Владимира Путина отмечено, что награда вручена за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные Римом Мустафиным в защите Отечества и государственных интересов страны.
Глава Зилаирского района Борис Мелкоедов с гордостью отметил: «Очень приятно выполнять почетную миссию по вручению высокой награды. Благодаря вот таким самоотверженным парням мы понимаем, что такое мужество и настоящая любовь к Родине». Рим Мустафин стал примером для подрастающего поколения.
Напомним, в сентябре Президент России Владимир Путин подписал 25-страничный указ о наградах отличившихся россиян.