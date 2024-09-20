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Posted 20 сентября, 09:47

Published 20 сентября, 09:47

Modified 20 сентября, 10:36

Updated 20 сентября, 10:36

Путин отметил героизм жителя Башкирии

Путин отметил героизм жителя Башкирии

20 сентября 2024, 09:47
Фото: Kremlin.ru
Сюжет
Башкирия
Рим Мустафин из села Юлдыбаево удостоен медали Жукова за проявленный героизм в боевых действиях, сообщает в пятницу, 20 сентября, глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.

В указе Президента России Владимира Путина отмечено, что награда вручена за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные Римом Мустафиным в защите Отечества и государственных интересов страны.

Глава Зилаирского района Борис Мелкоедов с гордостью отметил: «Очень приятно выполнять почетную миссию по вручению высокой награды. Благодаря вот таким самоотверженным парням мы понимаем, что такое мужество и настоящая любовь к Родине». Рим Мустафин стал примером для подрастающего поколения.

Напомним, в сентябре Президент России Владимир Путин подписал 25-страничный указ о наградах отличившихся россиян.

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