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Уфимец пойдёт под суд за детский смех
1 ноября, 05:57
Октябрь
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Поезд размазал коров по рельсам в Башкирии
12 октября, 14:31
Двое малышей пострадали в аварии в Уфе
12 октября, 09:05
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Уфимец внезапно застрял в диване
6 октября, 11:10
Сентябрь
«В кругу огня сидела женщина»
26 сентября, 18:53
Педофил напал на школьницу в Башкирии
26 сентября, 11:34
Человек-паук эпично опозорился в Башкирии
25 сентября, 16:34
Мужчина сгорел заживо в Башкирии
23 сентября, 05:14
Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой
6 сентября, 11:19
Видео. Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября
2 сентября, 08:41
Водитель уснул на двигателе машины после ДТП в Башкирии
2 сентября, 05:57
Июль
Житель Уфы избил лифт
25 июля, 13:32
В Уфе нашли «пивного бойца»
24 июля, 16:11
Танцы в Башкирии взорвали соцсети
24 июля, 14:37
Лось-камикадзе отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой
Наезд на перебегавшего дорогу лесного зверя дорого обойдется невнимательному автомобилисту, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
15 июля, 12:02
Мошенники украли у Башкирии ₽125 млн
8 июля, 11:06
Июнь
Уфимка хотела порадовать себя букетом, но стала звездой соцсетей
14 июня, 15:08
Три трупа нашли в водоемах Башкирии
7 июня, 06:33

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