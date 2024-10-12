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Posted 12 октября, 14:31

Published 12 октября, 14:31

Modified 13 октября, 07:16

Updated 13 октября, 07:16

ДТС со скотом произошли в Башкортостане

Поезд размазал коров по рельсам в Башкирии

12 октября 2024, 14:31
Фото: 1MI

ДТС со скотом произошли в Башкортостане

Двоих голов домашнего скота лишились башкортостанцы в результате ЧП, сообщили в субботу, 13 октября, в транспортной полиции Республики Башкортостан.

Так, один из инцидентов произошёл в четверг, 10 октября. На железной дороге Инзер — Айгир грузовой состав насмерть сбил корову. Машинист заметил животное ещё до столкновения и начал тормозить, а также отчаянно подавать звуковые сигналы, пытаясь спугнуть бурёнку, однако избежать инцидента не удалось.

Похожий случай зафиксировали вечером того же дня на дороге Москва — Челябинск на территории Башкортостана. Там корова попала под колёса пассажирского поезда «Рузаевка — Уфа».

Уфимец погиб под поездом
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Ранее Msket информировал о том, что под Уфой поезд насмерть переехал мужчину, не заметившего приближение состава.

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