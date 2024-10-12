Поезд размазал коров по рельсам в Башкирии

Posted 12 октября, 14:31
Published 12 октября, 14:31
Modified 13 октября, 07:16
Updated 13 октября, 07:16
Так, один из инцидентов произошёл в четверг, 10 октября. На железной дороге Инзер — Айгир грузовой состав насмерть сбил корову. Машинист заметил животное ещё до столкновения и начал тормозить, а также отчаянно подавать звуковые сигналы, пытаясь спугнуть бурёнку, однако избежать инцидента не удалось.
Похожий случай зафиксировали вечером того же дня на дороге Москва — Челябинск на территории Башкортостана. Там корова попала под колёса пассажирского поезда «Рузаевка — Уфа».
Ранее Msket информировал о том, что под Уфой поезд насмерть переехал мужчину, не заметившего приближение состава.