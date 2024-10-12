Поезд размазал коров по рельсам в Башкирии

Так, один из инцидентов произошёл в четверг, 10 октября. На железной дороге Инзер — Айгир грузовой состав насмерть сбил корову. Машинист заметил животное ещё до столкновения и начал тормозить, а также отчаянно подавать звуковые сигналы, пытаясь спугнуть бурёнку, однако избежать инцидента не удалось.