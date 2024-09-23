Мужчина сгорел заживо в Башкирии

Огонь охватил бревенчатый дачный дом размером 5×5 метров с дощатым пристроем. Пламя сильно бушевало, поэтому спасатели с первых минут начали свою работу, стараясь локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение. Однако, несмотря на все усилия, в одной из комнат помещения было найдено тело погибшего 36-летнего мужчины.