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Posted 23 сентября, 05:14

Published 23 сентября, 05:14

Modified 23 сентября, 08:06

Updated 23 сентября, 08:06

Мужчина сгорел заживо в Башкирии

Мужчина сгорел заживо в Башкирии

23 сентября 2024, 05:14
Фото: МЧС России
В селе Макарово Ишимбайского района произошел сильный пожар, сообщает в понедельник, 23 сентября, МЧС России.

Огонь охватил бревенчатый дачный дом размером 5×5 метров с дощатым пристроем. Пламя сильно бушевало, поэтому спасатели с первых минут начали свою работу, стараясь локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение. Однако, несмотря на все усилия, в одной из комнат помещения было найдено тело погибшего 36-летнего мужчины.

На место происшествия прибыли не только профессионалы из МЧС России, но и добровольные пожарные команды из Петровского и Макаровского сельских советов.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, которые занимаются выяснением причин трагедии.

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