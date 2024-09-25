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Posted 25 сентября, 16:34

Published 25 сентября, 16:34

Modified 25 сентября, 17:39

Updated 25 сентября, 17:39

Человек-паук эпично опозорился в Башкирии

Человек-паук эпично опозорился в Башкирии

25 сентября 2024, 16:34
Фото: соцсети
Сюжет
Башкирия
Очередным героем соцсетей, заработавшим себе популярность неадекватными выходками, стал мужчина из Башкортостана — кадры публикуют в среду, 25 сентября, местные Telegram-каналы.

Как утверждается в соцсетях, снята запись была в селе Приютово Белебеевского района Башкирии. На видео сельчанин предпринимает попытку забраться на козырёк подъезда. Судя по всему, мужчина планировал попасть внутрь дома через окно второго этажа. Впрочем, «каскадёр» свою ловкость явно переоценил — почти забравшись, у мужчины кончились силы, в итоге тот свалился на землю.

От пользователей соцсетей мужчина благодаря своему трюку уже получил сравнения с героем комиксов и фильмов вселенной Marvel.

Ранее пользователи соцсетей жаловались на то, что неизвестный сорвал регистрационные номера у ряда припаркованных машин в городе.

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