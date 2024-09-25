Человек-паук эпично опозорился в Башкирии

Как утверждается в соцсетях, снята запись была в селе Приютово Белебеевского района Башкирии. На видео сельчанин предпринимает попытку забраться на козырёк подъезда. Судя по всему, мужчина планировал попасть внутрь дома через окно второго этажа. Впрочем, «каскадёр» свою ловкость явно переоценил — почти забравшись, у мужчины кончились силы, в итоге тот свалился на землю.