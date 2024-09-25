Человек-паук эпично опозорился в Башкирии

Posted 25 сентября, 16:34
Published 25 сентября, 16:34
Modified 25 сентября, 17:39
Updated 25 сентября, 17:39
Как утверждается в соцсетях, снята запись была в селе Приютово Белебеевского района Башкирии. На видео сельчанин предпринимает попытку забраться на козырёк подъезда. Судя по всему, мужчина планировал попасть внутрь дома через окно второго этажа. Впрочем, «каскадёр» свою ловкость явно переоценил — почти забравшись, у мужчины кончились силы, в итоге тот свалился на землю.
От пользователей соцсетей мужчина благодаря своему трюку уже получил сравнения с героем комиксов и фильмов вселенной Marvel.
Ранее пользователи соцсетей жаловались на то, что неизвестный сорвал регистрационные номера у ряда припаркованных машин в городе.