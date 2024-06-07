Три трупа нашли в водоемах Башкирии

Второй случай также зарегистрирован на реке, но на этот раз — Сим. Тело мужчины было обнаружено неподалеку от села Тикеево Иглинского района. Его удалось опознать — тело принадлежит мужчине 1987 года рождения. Примечательно, что он находился в списках пропавших с конца мая.