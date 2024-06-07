Три трупа нашли в водоемах Башкирии

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В четверг, 6 июня, из реки Белой в Уфе извлекли тело неизвестной женщины — её личность предстоит установить компетентным органам. Тело обнаружили в окрестностях уфимского ж/д вокзала.
Второй случай также зарегистрирован на реке, но на этот раз — Сим. Тело мужчины было обнаружено неподалеку от села Тикеево Иглинского района. Его удалось опознать — тело принадлежит мужчине 1987 года рождения. Примечательно, что он находился в списках пропавших с конца мая.
В городе Туймазы мужчина утонул в озере Земснаряд. Тело из воды достали спасатели — личность его пока неизвестна.
По данным профильных ведомств, ежегодно на водоемах республики происходят десятки случаев утопления. Причем, как отмечается, большая часть из них — это инциденты на необорудованных для купания местах и диких пляжах.
Так, в последний день весны при купании на реке Дема погиб 16-летний подросток. На месте, где произошел трагический инцидент были установлены знаки, запрещающие купание, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин.