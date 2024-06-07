mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Три трупа нашли в водоемах Башкирии

Три трупа нашли в водоемах Башкирии

7 июня 2024, 06:33
Фото: 1MI
Первые случаи утопления в этом купальном сезоне произошли на водоемах Башкирии. Спасатели вытащили из воды три тела: одной женщины и двух мужчин. Информация о погибших передана правоохранителям, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В четверг, 6 июня, из реки Белой в Уфе извлекли тело неизвестной женщины — её личность предстоит установить компетентным органам. Тело обнаружили в окрестностях уфимского ж/д вокзала.

Второй случай также зарегистрирован на реке, но на этот раз — Сим. Тело мужчины было обнаружено неподалеку от села Тикеево Иглинского района. Его удалось опознать — тело принадлежит мужчине 1987 года рождения. Примечательно, что он находился в списках пропавших с конца мая.

В городе Туймазы мужчина утонул в озере Земснаряд. Тело из воды достали спасатели — личность его пока неизвестна.

По данным профильных ведомств, ежегодно на водоемах республики происходят десятки случаев утопления. Причем, как отмечается, большая часть из них — это инциденты на необорудованных для купания местах и диких пляжах.

В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
Узнать подробнее

Так, в последний день весны при купании на реке Дема погиб 16-летний подросток. На месте, где произошел трагический инцидент были установлены знаки, запрещающие купание, сообщил глава Альшеевского района Дамир Мустафин.

Читайте также:
Спасатели просят не гулять по УфеПоножовщина произошла в автобусе в УфеЛетний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Водоемы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Подросток#Купание#Женщина#Иглинский район#Утопление#Инциденты#Река Дема#Мужчина#Утонул#Река Бело#Железнодорожный вокзал#Река Сим#Село Тикеево#Город Туймазы#Озеро Земснаряд#Десятки случаев#Дикие пляжи#Запрещение купания
Подпишитесь
Кто ответит за смертельный трос под Уфой
Вчера, 13:46
Башкортостан заключил три соглашения на 27 млрд рублей
Сегодня, 04:57
Дешевые квартиры в Башкирии предложат на торгах
Сегодня, 04:53
Уфимец обманул горожан на ₽2 млн
Сегодня, 04:42
Труп в камуфляже нашли в Башкирии
Сегодня, 04:28
Радий Хабиров стал лучшим
Вчера, 19:53
"