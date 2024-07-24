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Published Сегодня, 16:11

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В Уфе нашли мужчину, избившего подростка пивом

В Уфе нашли мужчину, избившего подростка пивом

24 июля 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney
Личность мужчины, возмутившегося поведением юных байкеров, была установлена, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В Уфе задержали мужчину, который ранее ударил подростка. Ему предъявлены обвинения по статье о хулиганстве.

Мужчина возмутился поведением компании подростков, один из которых на тот момент находился за рулем мопеда. Он в грубой форме высказал им свои претензии, после чего нанес одному из их них удар жестяной банкой по голове. Однако и после этого злость, вскипевшая в мужчине, не утихла: он начал угрожать подросткам, однако вскоре все же покинул место происшествия.

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Проведенными следственно-оперативными мероприятиями личность мужчины была установлена. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования.

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