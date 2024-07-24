В Уфе нашли мужчину, избившего подростка пивом

Мужчина возмутился поведением компании подростков, один из которых на тот момент находился за рулем мопеда. Он в грубой форме высказал им свои претензии, после чего нанес одному из их них удар жестяной банкой по голове. Однако и после этого злость, вскипевшая в мужчине, не утихла: он начал угрожать подросткам, однако вскоре все же покинул место происшествия.