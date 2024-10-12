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Posted 12 октября, 07:37

Published 12 октября, 07:37

Modified 13 октября, 07:33

Updated 13 октября, 07:33

Трагедия на охоте произошла в Башкортостане

Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте

12 октября 2024, 07:37
Фото: СУ СК России по РБ

Трагедия на охоте произошла в Башкортостане

Вылазка «лосятников» в лес Мишкинского района Башкортостана закончилась трагедией — сообщили в региональном управлении Следственного комитета в субботу, 12 октября.

Несчастный случай произошёл в лесном массиве вблизи деревни Большие Шады. Шестеро охотников отправились «на лося». Один из них, заметив цель, нажал на курок и промазал, пуля пришлась прямо в голову другому мужчине — отцу стрелка. Охотники сразу вызвали на место скорую, но спасти их товарища уже не удалось — мужчина от ранения погиб практически моментально.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Эта статья в качество одного из вариантов наказаний предполагает два года лишения свободы.

Местные Telegram-каналы пишут несколько дополненную версию случившегося. По информации «Честного репортажа», мужчина застрелил своего отца, «думая, что стреляет в лося». Кроме того, «инсайдеры» заявили, что погибший — 70-летний родной брат некого «армейского генерала».

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