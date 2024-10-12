Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте

Несчастный случай произошёл в лесном массиве вблизи деревни Большие Шады. Шестеро охотников отправились «на лося». Один из них, заметив цель, нажал на курок и промазал, пуля пришлась прямо в голову другому мужчине — отцу стрелка. Охотники сразу вызвали на место скорую, но спасти их товарища уже не удалось — мужчина от ранения погиб практически моментально.