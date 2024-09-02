Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Вечером, 1 сентября, в микрорайоне Кузнецовский затон в Уфе, некий мужчина попытался сорвать с клумбы цветы, что вызвало возмущение местных жителей. Они решили «наказать» его за это деяние и привязали к столбу. Разорителя местного благоустройства примотали к опоре скотчем.
Как выяснили правоохранительные органы, инцидент завершился выстрелом из травматического пистолета. По информации МВД Башкирии, около 22:00 поступило сообщение о конфликте возле одного из домов по улице Назара Наджми в Уфе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы разгоревшейся ситуации.
— Все фигуранты доставлены в отдел полиции, — сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно одной из версий от очевидцев, мужчина намеревался подготовить букет цветов для своего ребенка в преддверии Дня знаний. Теперь проводится проверка обстоятельств инцидента.