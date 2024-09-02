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Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября

Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября

2 сентября 2024, 08:41
Фото: 1MI
Разъяренные местные жители привязали к столбу рвавшего на клумбе цветы мужчину, сообщают очевидцы в соцсетях.
Сюжет
Дети

Вечером, 1 сентября, в микрорайоне Кузнецовский затон в Уфе, некий мужчина попытался сорвать с клумбы цветы, что вызвало возмущение местных жителей. Они решили «наказать» его за это деяние и привязали к столбу. Разорителя местного благоустройства примотали к опоре скотчем.

Как выяснили правоохранительные органы, инцидент завершился выстрелом из травматического пистолета. По информации МВД Башкирии, около 22:00 поступило сообщение о конфликте возле одного из домов по улице Назара Наджми в Уфе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы разгоревшейся ситуации.

— Все фигуранты доставлены в отдел полиции, — сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно одной из версий от очевидцев, мужчина намеревался подготовить букет цветов для своего ребенка в преддверии Дня знаний. Теперь проводится проверка обстоятельств инцидента.

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