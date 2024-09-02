Уфимца жестко наказали за букет на 1 сентября

Вечером, 1 сентября, в микрорайоне Кузнецовский затон в Уфе, некий мужчина попытался сорвать с клумбы цветы, что вызвало возмущение местных жителей. Они решили «наказать» его за это деяние и привязали к столбу. Разорителя местного благоустройства примотали к опоре скотчем.