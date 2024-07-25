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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Житель Уфы избил лифт

Житель Уфы избил лифт

25 июля 2024, 13:32
Фото: 1MI
Мужчина угрожал камере наблюдения, после чего с кулаками набросился на панель управления, сообщает телеграм-канал «Видеодозор».

Нетрезвый мужчина в Уфе решил выплеснуть свои негативные эмоции на лифтовую кабину в многоквартирном доме. Сначала он угрожал и показывал неприличные жесты в объектив камеры наблюдения на потолке кабины, однако на этом мужчина не ограничился и вскоре переключился на панель управления лифта.

Он несколько раз ударил по ней руками, после чего двери лифта открылись. Уже на выходе вандал пнул панель ногой и поспешил скрыться.

Видео: Видеодозор/Telegram
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