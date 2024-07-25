Житель Уфы избил лифт

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Нетрезвый мужчина в Уфе решил выплеснуть свои негативные эмоции на лифтовую кабину в многоквартирном доме. Сначала он угрожал и показывал неприличные жесты в объектив камеры наблюдения на потолке кабины, однако на этом мужчина не ограничился и вскоре переключился на панель управления лифта.
Он несколько раз ударил по ней руками, после чего двери лифта открылись. Уже на выходе вандал пнул панель ногой и поспешил скрыться.