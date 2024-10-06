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Posted 6 октября, 11:10

Published 6 октября, 11:10

Modified 6 октября, 11:13

Updated 6 октября, 11:13

Уфимец застрял в диване

Уфимец внезапно застрял в диване

6 октября 2024, 11:10
Фото: 1MI

Уфимец застрял в диване

Далеко не тучный мужчина вызвал на помощь спасателей, сообщает в воскресенье, 6 октября, городское управление гражданской защиты.

Обычно приезжающие на вызов о необходимости освобождения уфимские спасатели встречают в квартире застрявших в кроватках или батареях детей, но этот случай сотрудники УГЗ запомнят надолго. Им пришлось освобождать из диванного плена 60-летнего мужчину.

Уфимец провалился в щель между корпусом мебели и механизмом дивана. Как ему это удалось — история умалчивает. Мужчина не смог освободиться самостоятельно, его застрявшая рука начала опухать, уфимец принялся кричать. Крики холостяка услышала соседка. Она и позвонила спасателям. Помощь прибыла незамедлительно. Мужчина не пострадал, чего не скажешь о мебели.

— Пришлось снять болты складывающего механизма и при помощи слесарного инструмента раздвинуть элементы дивана, — сообщили в Telegram-канале Управления гражданской защиты Уфы.

Рука пострадавшего уфимца была освобождена. Диванного пленника осмотрели медики. Никаких серьезных повреждений уфимец не получил.

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