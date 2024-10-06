Уфимец внезапно застрял в диване

Уфимец провалился в щель между корпусом мебели и механизмом дивана. Как ему это удалось — история умалчивает. Мужчина не смог освободиться самостоятельно, его застрявшая рука начала опухать, уфимец принялся кричать. Крики холостяка услышала соседка. Она и позвонила спасателям. Помощь прибыла незамедлительно. Мужчина не пострадал, чего не скажешь о мебели.