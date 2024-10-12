Двое малышей пострадали в аварии в Уфе

На автодороге, как проинформировало ведомство, столкнулись два отечественных автомобиля — грузовой ГАЗ и легковая «Калина». ДТП, судя по всему, допустил водитель большегруза, когда неудачно вписался в поворот — точные обстоятельства аварии ещё предстоит выяснить.