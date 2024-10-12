Двое малышей пострадали в аварии в Уфе

Posted 12 октября, 09:05
Published 12 октября, 09:05
Modified 13 октября, 07:31
Updated 13 октября, 07:31
На автодороге, как проинформировало ведомство, столкнулись два отечественных автомобиля — грузовой ГАЗ и легковая «Калина». ДТП, судя по всему, допустил водитель большегруза, когда неудачно вписался в поворот — точные обстоятельства аварии ещё предстоит выяснить.
В результате происшествия помощь врачей потребовалась ехавшим в «Ладе» — 34-летнему мужчине, четырёхлетнему мальчику и годовалой девочке.
Ранее Mkset сообщал о том, что в горной части Башкирии из-за внезапно выпавшего снега «Лада» угодила в кювет.