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Posted 12 октября, 09:05

Published 12 октября, 09:05

Modified 13 октября, 07:31

Updated 13 октября, 07:31

Двое малышей пострадали в аварии в Уфе

Двое малышей пострадали в аварии в Уфе

12 октября 2024, 09:05
Фото: ГАИ Уфы
В ДТП на Уфимском шоссе пострадали трое человек — сообщили в Госавтоинспекции башкирской столицы в субботу, 12 октября.

На автодороге, как проинформировало ведомство, столкнулись два отечественных автомобиля — грузовой ГАЗ и легковая «Калина». ДТП, судя по всему, допустил водитель большегруза, когда неудачно вписался в поворот — точные обстоятельства аварии ещё предстоит выяснить.

В результате происшествия помощь врачей потребовалась ехавшим в «Ладе» — 34-летнему мужчине, четырёхлетнему мальчику и годовалой девочке.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в горной части Башкирии из-за внезапно выпавшего снега «Лада» угодила в кювет.

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