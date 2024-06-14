mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Уфимка хотела порадовать себя букетом, но стала звездой соцсетей

Уфимка хотела порадовать себя букетом, но стала звездой соцсетей

14 июня 2024, 15:08
Фото: 1MI
Видео ночной вылазки женщины до цветочной клумбы распространилось ранее в соцсетях.

Уфимка собрала букет из растущих возле дома цветов. Женщину за необычным занятием засняли камеры наружного наблюдения.

На кадрах, появившихся в сети видно, как женщина под покровом ночи направляется в сторону цветочной клумбы и далее начинает срывать один за другим цветочные бутоны и стебли.

Видео: Видеодозор/ Telegram

Примечательно, что все это время чуть поодаль от неё стоит неизвестный мужчина. Пользователи соцсетей предположили, что пока женщина занималась составлением букета, он «стоял на шухере».

Читайте также:
Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условияВ Башкирии задержали дебошира, устроившего драку с пенсионерамиПоножовщина произошла в автобусе в Уфе
#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цветы#Мужчина#Пользователи#Камеры наблюдения#Уфимка#Букет#Клумба#Ночь
Подпишитесь
Видео. Владимир Путин предложил условия мира на Украине
Сегодня, 11:15
Ребенок выпал из окна дома в Уфе
Сегодня, 08:27
В Башкирии разрешат убивать символ Уфы
Сегодня, 08:19
В Башкирии объявили три выходных
Сегодня, 08:11
Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям
Сегодня, 06:32
Самолет Плюс: как агентство недвижимости из Уфы стало крупной федеральной компанией
Сегодня, 10:12
"