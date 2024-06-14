Уфимка хотела порадовать себя букетом, но стала звездой соцсетей

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Уфимка собрала букет из растущих возле дома цветов. Женщину за необычным занятием засняли камеры наружного наблюдения.
На кадрах, появившихся в сети видно, как женщина под покровом ночи направляется в сторону цветочной клумбы и далее начинает срывать один за другим цветочные бутоны и стебли.
Примечательно, что все это время чуть поодаль от неё стоит неизвестный мужчина. Пользователи соцсетей предположили, что пока женщина занималась составлением букета, он «стоял на шухере».