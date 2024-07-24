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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Танцы жителя Башкирии покорили сердца пользователей соцсетей

Танцы жителя Башкирии покорили сердца пользователей соцсетей

24 июля 2024, 14:37
Фото: 1MI
Зажигательное выступление мужчины привело его в эфиры федерального телевидения.

Зажигательный перформанс, который житель Зианчуринского района устроил во время сенокоса, обсуждают в соцсетях. На кадрах видео мужчина с обнаженным торсом выполняет ритмичные движения под звуки национальной музыки.

Видео: Уфа/VK.com

Несмотря на незамысловатую хореографию, танец все же удался, считают пользователи.

— Афарин, — хвалит мужчину Гузеля М.
— Молодец, — пишет Эльмир М.

По информации нескольких сообществ в соцсетях, ранее танцы мужчины привлекли внимание федеральных телеканалов. Из-за видеоролика, завирусившегося в соцсетях, танцор стал героем авторской программы журналиста Андрея Малахова. Новость об этом, однако, вызвала более неоднозначную реакцию у жителей республики.

— Это для нас он молодец, а для Малахова нашли ещё одного придурка, чтобы рейтинг поднять, — написал Динар М.
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