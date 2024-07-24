Танцы жителя Башкирии покорили сердца пользователей соцсетей

По информации нескольких сообществ в соцсетях, ранее танцы мужчины привлекли внимание федеральных телеканалов. Из-за видеоролика, завирусившегося в соцсетях, танцор стал героем авторской программы журналиста Андрея Малахова. Новость об этом, однако, вызвала более неоднозначную реакцию у жителей республики.