Танцы жителя Башкирии покорили сердца пользователей соцсетей

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Зажигательный перформанс, который житель Зианчуринского района устроил во время сенокоса, обсуждают в соцсетях. На кадрах видео мужчина с обнаженным торсом выполняет ритмичные движения под звуки национальной музыки.
Несмотря на незамысловатую хореографию, танец все же удался, считают пользователи.
— Афарин, — хвалит мужчину Гузеля М.
— Молодец, — пишет Эльмир М.
По информации нескольких сообществ в соцсетях, ранее танцы мужчины привлекли внимание федеральных телеканалов. Из-за видеоролика, завирусившегося в соцсетях, танцор стал героем авторской программы журналиста Андрея Малахова. Новость об этом, однако, вызвала более неоднозначную реакцию у жителей республики.
— Это для нас он молодец, а для Малахова нашли ещё одного придурка, чтобы рейтинг поднять, — написал Динар М.